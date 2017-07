Denuncian a responsables de bloqueo

MEXICALI, Baja California(GH)

Una denuncia por ataques contra vías de comunicación fue interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por la empresa cervecera Constellation Brands desde el jueves por la tarde.Lo anterior fue confirmado por el subprocurador Fernando Ramírez Amador, tras los plantones establecidos por “Mexicali Resiste” afuera de la planta ubicada en el Ejido Choropo.Ramírez Amador comentó que la denuncia fue interpuesta contra quien resulte responsable por este bloqueo y no se hizo un señalamiento directo contra los manifestantes.Añadió que la misma será integrada en los términos que establece la Ley.Los integrantes del movimiento “Mexicali Resiste” comenzaron con la movilización desde el jueves por la mañana.“Una denuncia contra nosotros resultaría contraproducente”, señalaron los manifestantes que mantienen un bloqueo afuera de las instalaciones de la planta cervecera Constellation Brands.Tras ser informados sobre la denuncia contra quien resulte responsable por ataque a vías de comunicación, los inconformes indicaron que incluso un desalojo sería más útil para la empresa.El motivo, explicaron, es que en su defensa solicitarían los permisos y documentos que debieron ser expedidos para realizar la obra.La empresa sabe que existe una ilegalidad en este proceso, porque no presentaron los permisos para su realización, agregaron.Además, consideraron que en el plantón que realizan no hay ilegalidad, ya que fue la propia empresa la que dejó los tanques en medio de la carretera.No se está incurriendo en un delito y por eso no pueden fincar responsabilidades, manifestaron.