Puntual llega al refugio temporal para evitar el calor

MEXICALI, Baja California(GH)

El señor Rogelio Amaya Trujillo, todos los días llega puntual al Albergue Temporal para resguardarse de las altas temperaturas que se registran en la ciudad.



Desde las 11:00 horas, el señor Rogelio se presenta en el refugio ubicado en el CREA de la colonia Guajardo, con la intención de evitar el calor de Mexicali.



Aunque ande en silla de ruedas no es impedimento para recorrer desde la colonia San Marcos hasta el lugar.



Un atropellamiento es el causante de que Don Rogelio tenga que hacer uso de la silla de ruedas para poder moverse de un lugar a otro, sin embargo eso nunca lo ha detenido para salir adelante.



El señor de 66 años de edad es originario de Sahuaripa, Sonora y tiene viviendo en Mexicali desde hace poco más de 12 años.



“Aquí está tremendo el calor”, expresó Don Rogelio, quien se dedica a vender dulces en un puesto de hot dogs en la colonia donde reside.



El señor vive en casa de un amigo, quien le permite dormitar en el lugar, sin embargo no cuentan con luz en el domicilio, lo que hace más difícil resguardarse del calor.



“Estoy muy agradecido que haya oportunidades como ésta, porque habemos muchos que estamos necesitados, porque nosotros no tenemos luz en la casa, de modo que en el tiempo de calor aquí nos bañamos, nos dan algo de comida y agua”, expresó.