Analizan a detalle Ley APP

MEXICALI, Baja California(GH)

La Ley de Asociación Público Privada es rechazada por los manifestantes de Mexicali Resiste y defendida por el Gobierno del Estado; en el Congreso del Estado se analizan las iniciativas de reformar o abrogar la Ley.El abogado Víctor Lujano Sarabia del Gobierno del Estado, el abogado Alejandro Rivera y Jesús Galaz Duarte, miembros de Mexicali Resiste dialogaron sobre la Ley de APP en las instalaciones de LA CRÓNICA.Para entender la Ley, el Capítulo I en disposiciones generales explica el artículo 1 al 3 que se regula el proceso para la realización de proyectos vía APP para el desarrollo de infraestructura y de prestación de servicios públicos que sean de competencia estatal o municipal.Que se realizarán por contratos de largo plazo entre el sector privado y el público los cuales deberán estar plenamente justificados, con beneficio social y demostrar la necesidad o conveniencia frente a otras formas de financiamiento.Los proyectos incluyen los de inversión productiva, investigación aplicada o innovación en tecnología, en este punto, las dependencias y entidades optarán en igualdad de condiciones por el desarrollo de proyectos con instituciones de educación superior y centros de investigación científico tecnológica pública del Estado.Cabe recordar que el ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán presentó la primera iniciativa de formar una ley de APP en 2009 la cual fue derogada.Fue hasta 2014 que se aprobó por unanimidad de votos en el congreso de la XXI legislatura de Baja California una ley de APP, además existe una ley de APP federal.Lo que dice la Ley:CAPÍTULO IIIDE LOS PROYECTOS NO SOLICITADOSArtículo 25. Cualquier interesado en realizar un proyecto de asociación público privada podrá presentar su proyecto a la dependencia o entidad estatal competente.El artículo 26 señala los requisitos, entre ellos que tenga rentabilidad social el proyecto.El gobierno ya ha privatizado servicios como los teléfonos que solo el gobierno regula pero el privado lo opera, en las APP se asocia el Estado con un particular para la prestación de un servicio públicoLa diferencia es que el Estado se queda con la obra de APP pero en el inter del contrato es un particular quien realiza el servicio pero se lo presta al Estado.El particular no presta el servicios directo al ciudadano, el gobierno sigue prestando el servicio a los particulares.Es realizar infraestructura con el particular que durante un periodo de tiempo realiza el servicio y lo presta pero el Estado sigue siendo el dueño.El particular asume los gastos de operación, nómina, mantenimiento, los costos y el Estado paga la contra prestación, al finalizar el contrato el Estado se queda con la infraestructura.Es como comprar una casa con hipoteca, usas la casa para tu familia pero se la debes al banco, al final de la hipoteca te liberan el crédito y te quedas con la casa.Ningún Estado puede pagará una planta desaladora como las que se van a instalar en Baja California u otras menores porque se salen del presupuesto de las entidades federativas, por eso la APP es una opción para que se de el bien público.Un bien público no se privatiza por una ley, porque privatizar violenta la constitución federal y se invaden esferas de la competencia de la federación.Los proyectos no solicitados solo puede existir en relación a una necesidad de servicios públicos que tenga necesidad el Estado.Varias empresas querían vender energía eléctrica al Estado pero no es un servicio público que ofrezca el Estado.Si dentro del plan estatal de desarrollo se puede llevar un producto que sea un servicio público, el particular propone algo de los cual no se ha hecho.Hay una prohibición de que al ser proyecto no solicitado se adjudique, se debe de licitar forzosamente, solo adjudicado las de seguridad pública es permisible, pero no se ha utilizado.Es presentar un proyecto y no da espacio a que nadie participe en eso, esa es una adjudicación directa y se prohíbe en proyectos no solicitadosPero si lo presentas y lo aprueba el comité, se permite que el proyecto se someta a concursoEn la APP eso no sucede, el ejercer con premura es por el tiempo de ejercer un presupuesto, en la APP no hay premura.En diciembre la federación suelta recursos adicionales y es una queja válida pero no es lo ordinario, en la APP no es así, porque no hay del Estado un recurso que se comprometaEn el artículo 30 en el apartado VII señala que: en el evento de que en el concurso sólo participe el promotor, podrá adjudicársele el contrato, siempre que haya cumplido con todos y cada uno de los requisitos previstos en las bases del citado concurso.Los contratos se vuelven privatizadoras porque en el capítulo III de los proyectos no solicitados señala que si un particular llega a tener la idea de prestar un proyecto al Gobierno del Estado y el Estado en su comité aprueba ese proyecto, se adjudica directamente a ellos y se violenta las licitaciones.Eso es corrupción, es un monopolio de decisión de las políticas públicas con discrecionalidad de decidir quien pasa.Deberían primero fortalecer la Banca de Infraestructura y serviría más.Es un hueco para los empresarios allegados al gobierno, presentan el proyecto y si ya esta palomeado, se los dan sin problemasEs privatización porque existe discrecionalidad, falta transparencia en rendición de cuentas y es decisión del ejecutivo la otorgación de la obra de APP y genera monopolio.Como en el caso de las empresa Urbaca quien recibió los contratos de obras como el acueducto para Constellation- Brands, el tren de Baja, la nopalera y la modernización del sistema de servicios públicos de Ensenada.Las empresas privadas tendrán a sus trabajadores y no habrá empleos para los burócratas.Qué dice la LeyEn la sección II denominada De los Contratos de APP en el Artículo 82 señala que el contratado prestará todos los servicios, ejecución de la obra de infraestructura necesaria para la prestación del servicio.En el Artículo 83 especifica que recibirá las contraprestaciones para el desarrollo del proyecto y tienen derecho a prorrogas de los plazos del contrato por causas de la entidad contratante, y pueden recibir indemnizaciones por daños originados por demoras.El Artículo 84 en el apartado IV al VI estipula que pueden contratar los seguros y asumir los riesgos establecidos en el contrato, proporcionar la información financiera que solicite la entidad contratante, y permitir las auditorías conforme a las disposiciones aplicables y al contrato.El Artículo 85. El desarrollador será responsable de aportar los recursos para la ejecución de la obra y la prestación de los servicios.Los pagos que deban realizarse resultantes de dichos Contratos se considerarán por el Ente Contratante preferentes respecto de otro tipo de compromisos de gasto corriente.Artículo 86. Los inmuebles, bienes y derechos incorporados a la infraestructura, o necesarios para la prestación de los servicios del proyecto, no podrán ser enajenados, hipotecados, gravados o de cualquier manera afectarse, sin previa autorización expresa y por escrito de la entidad contratante.No solo es construir la desaladora y entregársela al gobierno, se debe de incluir los gatos por operar, e n e r g í a eléctrica, químicos para desalar, mantenimiento, capacitaciones, sueldos, todo se paga por la contraprestación que se compromete el Gobierno del Estado.Por eso lo costos, al Gobierno del Estado le vendrá una factura por el costo de producción de los litros de agua, el costo de la obra, intereses de financiamiento y costo de operación.Hay dos tipos de capitales, el del crédito y el de riesgo, en una obra de APP el interés anual del capital de crédito es del 8.3% anual, que no es elevado al valor mercado.El capital de riesgo es del 33.22% anual, así el capital de crédito se paga en un 265% más que de la inversión original pero el capital de riesgo es del 861% de la inversión original.¿Bajo qué lógica se acepta ese capital de riego?, fue un buen arreglo el cobro de 33% de interés anual, ¿quién los pagaría en un contrato de millones de pesos?, ¿por qué los contratos son de 30 años y no de 15 años?Pagar el crédito en 180 meses con los intereses el pago mensual subiría un millón de pesos más al mes y se pagaría en la mitad del tiempo con un ahorro de mil 700 millones de pesos, esa es la sospecha.No todo el dinero está en las arcas públicas, alguno es de los contribuyentesEn el artículo 35 de la ley de disciplina financiera señala hasta donde se puede endeudar.Artículo 35.- En ningún momento, el saldo de la Deuda Estatal Garantizada podrá exceder el 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto nominal nacional determinado para el ejercicio fiscal anterior por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.En caso de presentarse una variación nominal negativa del Producto Interno Bruto, el monto avalado será el equivalente al resultado del cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior.En caso de variaciones en el Producto Interno Bruto que ocasionen que el saldo de la Deuda Estatal Garantizada sobrepase el límite establecido en el primer párrafo del presente artículo, la Deuda Estatal Garantizada previamente convenida seguirá vigente y respetará los derechos adquiridos por terceros.No te puedo debatir los temas financieros, ni tu ni yo somos financieros, pero con 500 millones de pesos no construyes una desaladora, porque además está el mantenimiento y todo lo que con lleva.El capital de riesgo es elevado y técnicamente no es deuda pública, son compromisos de pagos.La deuda pública te encharcas y nos sabes donde vas a pagar, garantizan por pago de participaciones federales o por ingreso propios.Por la APP no se dejan de garantía las participaciones federales, estatales ni ingresos, el particular asume un riesgo, por eso el interés se eleva.Si dejan garantías el interés baja, el particular corre un riesgo elevado porque cambia el gobierno y un nuevo gobernador lo puede querer echar abajo, lo cual se señala en el artículo 84 de la ley de APP (antes citado).La ley de disciplina financiera regula los endeudamientos de todos los estados y en octubre del año pasado, la Secretaría de Hacienda hizo un esquema de que Estados ya no pueden contratar más deuda, los que ya se toparon y los que tienen margen de nuevas deudas.Las APP tienen fuente de pago y el Estado no ve de donde va a pagar, el Estado ya sabe de donde.Por ejemplo las desaladoras venderán el agua al Estado y a través de las comisiones las llevará a las casas¿Cómo se paga? Pues del cobro de llevar el agua, el hospital con los recursos estatales y federales que destina, el C4 con lo que gastaba en rentas, y así hay maneras de pago, pero no deudas de no tener respaldos de donde pagar.La obra de APP lo aprueba el congreso, después Hacienda lo aprueba.Los privados de APP saben que deben esperar que Hacienda acepte el contrato, si Hacienda dice que no, para atrás todo El respaldo es el riesgo que asume el contratante, el riesgo que asume de si hay o no dinero.Las licitaciones deben ser a sobre cerrado como lo señala el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.A la letra dice:Dispone que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, entre otros, la Federación, los Estados y Municipios, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública…Para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes…Y que cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.Qué dice la ley:Artículos 82 y 83 Artículo 82. El contrato de asociación público privada tendrá por objeto:I. La prestación de los servicios que el proyecto implique; y,II. En su caso, la ejecución de la obra de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios citados como presupuesto para el desarrollo de lo establecido en la fracción anterior.Artículo 83. El desarrollador tendrá, los siguientes derechos, sin perjuicio de los que establezcan las demás disposiciones aplicables:I. Recibir las contraprestaciones por el desarrollo del proyecto, previstas en el régimen financiero del contrato;II. Solicitar prórroga de los plazos del contrato, cuando éstos se hayan demorado por causas imputables a la dependencia o entidad contratante; y, III.Recibir las indemnizaciones previstas en el contrato, por los daños originados por las demoras mencionadas en la fracción inmediata anterior.Debe ser cobro proporcional al servicio que reciba el Estado, iluso sería invertir a un bien público y no recibir una ganancia.No hay que valorar solo el costo de la infraestructura, sino el servicio y tasa de interés y el riesgo.Manuel Guevara – secretario de infraestructura- dijo que sale más caro llevar el agua de aquí –Mexicali- a Tijuana, que desalarla, es un dato para saber si el costo–beneficio es el adecuado.Pensar que un particular entrará a perderle o que le favorecerá a un particular, también hay que demostrarlo, no basta con quedarnos en el cuestionamientoEs la labor del Estado de la estructura fundamental el prestar los servicios porque son debatible los beneficios porque si se dobla la inversión es negocio y el dinero es de los contribuyentesSi es revisable que sean contratos más pequeños para no comprometer el gasto corriente.Porque puede colapsarse las economías como sucedió con Brasil, las APP pueden ser tantas que el Estado se quedara sin lana.Primero se debe de abrogar la ley, después en un congreso plural realizar los foros para reformar, en estos momentos políticos, no la APP.SHCP propuso recorte al gasto público, hace recortes por más de 239 mil millones de pesos, de ¿dónde sacarán dinero para inversión pública?La ley APP se aprobó unánime en un congreso plural por todos los partidos políticos.La ley es buena y se va ir haciendo más transparente con las dudas para ir mejorando.No hay intención de esconder nada, los procesos han sido conforme a la Ley.Es imposible que este tan así de pulido la ley pero es tema discutible.Yo no creo que la ley de APP este mal, puede haber errores en la operaciones, eso es debatible y que algunos estén a favor o en contra de las privatizaciones.Lo debatible son los términos y condiciones del contrato, la duración, si son muchos años, ver y debatir si es financieramente negociable.Si lo dan a 50 años y en 10 años da, de seguro abra responsabilidades para quienes intervinieron en los contratos y responden con su patrimonio personal.Estamos viviendo una nueva época de participación ciudadana, social, si las nuevas dinámicas sociales en el país y mundo que antes se daban por sentado y si ahora piden la participación ciudadana, hay que hacerlo.No estamos negados a eso, que se aclare, hay nuevas dinámicas y hacia allá vamos con los entes ciudadanos.