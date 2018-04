Adeuda Estado nóminas por 100 mdp al magisterio

MEXICALI, Baja California(GH)

Son aproximadamente 3 mil maestros con atraso en sus nóminas, por lo que el gremio reclamó sus pagos durante una manifestación en el SEE



Maestros agremiados a la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reclamaron pagos atrasados al área de finanzas del Sistema Educativo Estatal durante una manifestación realizada la mañana del lunes.



Aproximadamente 100 millones de pesos son los que el Estado adeuda a cerca de 3 mil docentes de todo el Estado, confirmó María Luisa Gutiérrez Santoyo, dirigente de dicha sección sindical.



El monto se estimó con base a las siete quincenas que han transcurrido de enero del 2018 a la fecha, pues en todas se han presentado atraso en los pagos, estableció.



“Hay un número importante de compañeros a los que no se les ha pagado pero también tenemos rezago en un gran número de las altas en base derivadas de las jubilaciones que se han estado dando. Se necesita la basificación de los compañeros nuevos para enviarlos a las escuelas”.



La líder sindical señaló que ya se encuentra en comunicación con las autoridades educativas, a fin de precisar las cantidades exactas de docentes afectados y de adeudo económico, para buscar una solución al problema.



Aclaró que las acciones de protesta que iniciaron este lunes no pretenden afectar la actividad en los salones de clase, sin embargo, urgirán al estado una respuesta.



“Que a la autoridad le quede claro que ya nuevamente se está generando una inconformidad y que nosotros no estamos dispuestos a dejar que siga pasando el tiempo. Estamos a nada de terminar el ciclo escolar, necesitamos que se resuelva el pago de nuestros compañeros”.



‘Se nos paga en abonitos’

Minutos después de las 9:00 horas, personal de intendencia y docentes de educación física se dieron cita en la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS) ubicada en el fraccionamiento Anáhuac.



Con lonas y pancartas, expresaron su inconformidad por tener algunos de ellos, seis meses sin cobrar su salario.



“Venimos entregando nuestro trabajo y se nos paga en abonitos, nosotros nos preguntamos qué funcionario trabaja y cobra cada seis meses. Es inhumano, indignante que no haya una solución”, expresó el profesor Rubén Flores.



De los acuerdos firmados por el Estado y el SNTE durante julio del 2017, que buscaban dar fin a la problemática de pagos que afectan al magisterio, dijo que no se han visto soluciones.



“Se había dijo que se iba a pagar quincenalmente, pero no pasó. Las nóminas se han cubierto parcialmente en algunos niveles pero no en todos, somos miles los compañeros que no traemos ni un peso en la bolsa, ni para trasladarnos a las aulas”, finalizó.