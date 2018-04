Aclara madre de alcaldesa de Tecate que no acudió al evento de AMLO como lo aseguró Morena

TIJUANA, Baja California(GH)

La madre de la alcaldesa de Tecate, Julia González Sandoval, aclaró que no acudió al evento de Andrés Manuel López Obrador realizado el domingo en ese municipio, tal como lo dio a conocer Morena.



Durante el evento del candidato a la Presidencia de la alianza “Juntos Haremos Historia”, ante más de 2 mil personas, el maestro de ceremonias y después el coordinador de campaña de Morena en Tecate, Jorge Elías Rodríguez anunciaron que ahí estaba la madre de la presidente municipal.



A través de un video difundido en Redes Sociales, la mamá de Nereida Fuentes González señaló que no fue al evento, que incluso ese día salió de su casa.



“Estoy muy molesta por las malas noticias y las mentiras que están circulando aquí en Tecate por todos los medios de que yo estuve presente en el evento del señor López, el cual no es cierto”, expresó.



“Aclaro que la persona que puso esa declaración quiero llegar al fondo de las cosas y muestre porque yo no me voy a quedar así compañeros, yo no, no se vale desprestigiar, porque así lo tomo, como un desprestigio para mi familia, el cual yo siempre he apoyado a mi hija y mis hijos”, agregó.



El coordinador de campaña de Morena en Tecate, Jorge Elías Rodríguez, declaró a FRONTERA que fue una terrible confusión, y que asume la responsabilidad.



"La señora de repente me empieza a gritar 'Jorge Elías' y yo de primera impresión, si revisas una foto de la señora de lejos con la de ella, me dieron el gatazo", manifestó.



Rodríguez explicó que la confusión también se debió a que tiene años sin ver a Julia González Sandoval, pero también conoce a la otra mujer, de nombre Evangelina Logan Lugo, porque ambas son líderes sociales en Tecate.



"La puedo pasar, le dije, pero soy político y voy a utilizar su nombre: a mi no me importa eso Jorge Elías, pásame", recordó, fue la conversación con Evangelina.



Lamentó la confusión y dijo entender la molestia de Julia González Sandoval.