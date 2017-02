Reflejando a la mujer del siglo 21

MEXICALI, Baja California(GH)

La serie "Girls" se ha convertido en parte de un estandarte femenino contemporáneo.



Las mujeres de este siglo deciden sobre su cuerpo, en medio de un proceso muy turbulento pero divertido, que es reflejado con su carta mas fuerte: El realismo.



Para Allison Williams, actriz de la serie y que interpreta a Marnie Michaels, mejor amiga de Hannah Horvath en voz de Lena Dunham, esta serie no relata más que la vida misma.



El aprendizaje de una etapa difícil como el de las veintiañeras es parte fundamental de la serie, quien comparte que ella misma ha crecido como mujer junto con su personaje:



"Cuando comencé con esta serie tenía 22 años, es difícil decir con qué aprendizaje te quedas, pero puedo asegurar que crecí junto con Marnie, otra cosa que creo que me enseñó este trabajo es que nunca hay perfección en la vida", compartió la actriz en su reciente visita a la capital del País para promover la ultima temporada de la serie.



Producida para la cadena HBO, esta serie escrita, dirigida y actuada por Lena Dunham quien ha reflejado cada etapa, decisión y conflicto de un grupo de amigas, estrena su sexta temporada a nivel internacional, ahora con "toques de maduración" en sus vidas.



Williams ofreció parte de su tiempo con los medios de comunicación en Latinoamérica y relató su nostalgia por la serie y como la ha hecho crecer personalmente.



Delgada y ahora de cabello rubio, la actriz platicó de sus sentimientos e inquietudes, agradable y sonriente, expresiva y haciendo énfasis en temas que le provocan sentimientos pudo compartir lo que representa "Girls" en su carrera.



"Eso pasa en Girls, reflejamos los sueños y la crudeza que viven las mujeres día a día, lo hicimos sin perder el sentido del humor", compartió en la mesa redonda en la Ciudad de México con Grupo Healy.



En su última temporada estrenada el 15 de febrero, la historia llevará a los espectadores a ver el marcado cambio de las chicas que viven en Brooklyn, Nueva York; sin embargo, esta serie no es solo para mujeres, es para todo público, asegura Allison.



"Al realizar la serie nunca pensamos en que fuera hecha para un determinado público o país, es una historia que es para todos, pero sobre todo quisimos transmitir los sentimientos de nuestros personajes; claro que existe un legado y una lección en contra de la misoginia, estas mujeres deciden sobre ellas y sobre su sexualidad", argumentó la actriz.



UNA SERIE ÚNICA



Desde el comienzo de la serie existieron comparaciones con producciones que marcaban etapas de cierta generación, como "Gossip girl" adolescentes convirtiéndose en adultas, o "Sex and the City" mujeres maduras en conflicto; para Allison Williams la similitud no existe por mucho, tan solo por un detalle.



"En nuestra serie hay cuerpos reales, somos imperfectas es ahí donde radica lo interesante, porque es la realidad comenzado en como nos vemos."No hay glamour, no hay vestidos bonitos, creo que parte del legado para la audiencia de ‘Girls’ es que no se sentirán solos, es lo que hace que se distinga de otros programas, existe un diálogo en pantalla", compartió la actriz de 28 años.



PERSONAJES AUTÉNTICOS



Para Allison, una de las razones por las que el público se "enganchó" con la serie es por el "color" de cada personaje: Hannah es escritora excéntrica periodista, es sarcástica y directa, hasta cierto punto conflictiva pero divertida.



Marnie es temerosa al amor y al conflicto de pareja porque pese a su edad ya tiene un divorcio de por medio, es despedida de su trabajo en una galería y siempre está en constante búsqueda de lo que quiere en la vida, ya que su objetivo es la música.



A estas mujeres las acompañan sus confidentes, Shoshanna (Zosia Mamet) y Jessa (Jemima Kirke); todas buscan un punto de equilibrio, que por algún extraño motivo nunca lo encuentran, pero tal parece que en esta temporada las cosas podrían cambiar.



AL DETALLE



SERIE: “GIRLS”

Elenco: Lena Dunham, Allison Williams, Zosia Mamet, Jemima Kirke.

Cadena: HBO (transmisiones dependen de la compañía de cable) De momento no está disponible en plataformas.



Comenzó en 2012 En su sexta y última temporada el rumbo de cada personaje tomará una marcada evolución.