Analizan reproducción en cautiverio de vaquita marina

MEXICALI, Baja California(GH)

La presión que recientemente han hecho las organizaciones ambientalistas alrededor del mundo sobre imponer una veda permanente en el Golfo de California tuvo respuesta del Gobierno Federal.A través de un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), respondió al posicionamiento de ambientalistas alrededor del mundo sobreEl Gobierno Federal, en su comunicado, asegura que la conservación de esta marsopa es prioridad y afirma que su principal amenaza son las redes agalleras y la pesca ilegal de la totoaba con fines de tráfico a los mercados asiáticos.“En 2013 se instaló la Comisión Asesora de la Presidencia de México para la Recuperación de la Vaquita Marina, con el fin de proponer estrategias, acciones ambientales, económicas y sociales.En febrero de 2015 se anunció la Estrategia Integral para la Recuperación de la Vaquita Marina y la Totoaba y, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto , se destinaron más de mil millones de pesos para actividades asociadas a la conservación de ambas especies”, reza el comunicado.Entre las medidas que se tomaron en el 2015, se incluye la suspensión por dos años de la pesca comercial con redes de enmalle y la compensación económica a pescadores de la región de San Felipe y el Golfo de Santa Clara.Sin embargo, parte comercial con redes de enmalle y la compensación económica a pescadores de la región de San Felipe y el Golfo de Santa Clara.Sin embargo, parte de la comunidad pesquera ha podido regresar al mar a pescar, toda vez que desde el pasado 3 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación las cuotas de pesca para el aprovechamiento de la curvina golfina, pero solo se permite la pesca en la reserva del 1 de febrero al 30 de abril.Con esta veda, a concluir el próximo mes de abril, los ambientalistas han puesto bajo presión al Gobierno Federal para que ésta sea permanente o indefinida, pues aún con las medidas de protección, la población de la Vaquita sigue disminuyendo.El plan de la Vaquita CPR (Conservación, Protección y Recuperación) es un plan de acción de emergencia del Gobierno Mexicano en el que colaboran científicos expertos en conservación y veterinarios de mamíferos marinos, destaca Semarnat en su reporte.En enero de este año se anunció el plan que consiste en trasladar ejemplares a un santuario temporal, a la par que se mantienen el combate a la pesca ilegal y la eliminación de redes de enmalle o agalleras en el hábitat de la Vaquita.Las operaciones de recuperación están programadas para los próximos meses, indica el reporte de Semarnat.“En el plan se reconoce que hay incertidumbre respecto de la búsqueda, captura y mantenimiento de vaquitas en un santuario temporal. Sin embargo, el grupo de expertos confía en que hay esperanza para evitar la extinción de la especie”, añade.El octavo y último estudio del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA), presentado en noviembre de 2016 en La Jolla, California, contemplando la probabilidad de la reproducción en cautiverio, realizó la propuesta técnica con variables a contemplar.En dos reportes preliminares previos, ya habían sugerido la viabilidad de la ubicación, captura y albergue de ejemplares, así como el lugar donde se resguardarían y el tipo de personal que se requiere para dicha tarea.“El esfuerzo de colocar a vaquitas en un santuario será extremadamente difícil y caro, y no hay garantía de éxito”, reza el reporte de CIRVA, donde se recomienda que primero deberán de etiquetarse y estudiarse vía satélite a las marsopas, para entender más su comportamiento.El estudio analiza las opciones de búsqueda del mamífero con veleros, pequeñas aeronaves y con delfines entrenados por la Marina Estadounidense.La ubicación de los potenciales santuarios a construir para la reproducción de la Vaquita se debate entre el Golfo de Santa Clara, el Muelle de San Felipe, la bahía de San Luis Gonzaga o un sitio llamadoEl plan cuenta con fases que deberían de realizarse para este 2017 y que tendrían ejecución finales de este año y principios del 2018.Señalan que actualmente son 30 las vaquitas marinas que quedan en el mar de Cortés.La diputada federal del PRI rechazó la presión de las organizaciones ambientalista respecto a la veda total y aseguró que deben buscarse otras alternativas.“No es con amenazas y decisiones unilaterales de organizaciones internacionales, como el CIRVA o la AWI, como se van a recuperar las especies en peligro de extinción en el Golfo de California”, puntualizó, respecto a la reciente publicación de La Crónica sobre la intención de la veda., declaró en un comunicado la legisladora federal, quien agregó que existe un bien superior que está en el bienestar y la supervivencia de los pescadores del Alto Golfo de California.La legisladora federal hizo un llamado a las organizaciones ambientalista para que escuchen las experiencias de los pescadores de San Felipe, en Baja California y los del Golfo de Santa Clara, en Sonora, que son quienes tienen el verdadero pulso de los que pasa en las aguas del Mar de Cortez, de acuerdo al comunicado.La Federación de Sociedades Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe ha sido hasta el momento la única que ha podido regresar al mar a pescar.Sunshine Antonio Rodríguez Peña, su presidente, dijo que iniciaron sus labores de pesca desde este lunes, en el marco de la permisividad para la captura de curvina desde el 1 de febrero al 30 de abril.Para esto, agregó, se puede utilizar solo el arte de pesca denominadoPara la temporada de pesca a concluir el 30 de abril, el Instituto Nacional de Pesca ( INAPESCA), mediante el dictamen técnico RJL/INAPESCA/DGAIPP/ 965/2015, recomendó una cuota de captura total para la curvina de 4 mil 338 toneladas de peso entero.El plan contempla la probabilidad de la reproducción en cautiverio.La Federación presidida por Peña Rodríguez dispone de 120 embarcaciones para pesca, pero existen otras cooperativas y embarcaciones en el bajo río y Golfo de Santa Clara que aún no han podido salir a pescar por requerir un manifiesto de impacto ambiental y renovación de permisos.“Es de aplaudir al Gobierno Federal que pese a la recomendación de no salir a pescar, tenga confianza en el sector pesquero (…) ya es un primer paso, y comprobarles que nuestras redes no han afectado a la Vaquita Marina”, comentó.Con esta permisividad de salir de nuevo a trabajar al mar, Peña Rodríguez dijo ver poco probable la veda permanente que exigen los ambientalistas para esta zona del Golfo de California.