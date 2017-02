Presta la Canaco oficinas a Infonavit

MEXICALI, Baja California(GH)

Debido al cierre del complejo que alberga las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde también se encuentran las de Infonavit, ésta dependencia ha tenido que buscar otros espacios para brindar el servicio.



En las instalaciones en Mexicali de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), el Infonavit ha continuado con su operatividad parcialmente al realizar solo un número limitado de trámites.



“El plantón es hacía el SAT, pero bloquearon el ingreso de compañeros y usuarios (de Infonavit) y hemos detectado ya algunas quedas de gente que no puede realizar sus trámites”, dijo el delegado de Infonavit, Víctor Manuel Romero Palacios.



Los problemas que ha generado, explicó, es que a un trabajador se le venza un plazo de crédito o de fondos de ahorro y, en algunos casos, que la deuda se incremente al no poder hacer un pago o realizar trámite.



“Son unas pocas gentes las que tienen cerrado el acceso, tienen ya 27 días ahí y no son como los de los demás plantones, que se relevan porque trabajan y hacen otras cosas, aquí a ellos no sabemos quién les paga”, dijo.