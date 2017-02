Desaprovecha el Ayuntamiento donación de parques

MEXICALI, Baja California(GH)

El delegado de Infonavit en Baja California, Victor Manuel Romero Palacios, señaló que el Ayuntamiento de Mexicali ha desaprovechado la donación de parques para el municipio.



Actualmente, el Infonavit está donando parques con valor de hasta 25 millones de pesos a fondo perdido para el Ayuntamiento de Mexicali, pero requieren una carta de solicitud por parte del Ayuntamiento, la cual no se ha recibido, al igual que el alcalde al delegado.



“Eso se va a perder y probablemente trasladar a otro estado o municipio”, comentó.



El delegado en Baja California respondió al señalamiento del alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, sobre el adeudo de impuesto predial que la delegación federal mantiene con el Ayuntamiento.



“Solo habló de lo malo, el año pasado le pagamos más de 77 millones de pesos del ISAI (Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles), en otras administraciones le hemos pagado el PAE (Procedimiento Administrativo de Ejecución) cuando se adjudica la vivienda y se paga el predial al municipio”, dijo Victor Manuel Romero Palacios.



Durante las mesas de negociación del Ayuntamiento con manifestantes, Sánchez Vázquez dijo que el Infonavit era uno de los principales deudores del predial, pero no refirió el monto de la deuda.



El delegado de Infonavit dijo que se encuentran haciendo una depuración en el Registro Público de la Propiedad y en sus propios sistemas, para determinar el monto de la deuda, que por su naturaleza, dijo, siempre va a existir por ser un tema dinámico el de la vivienda.



“El otro adeudo, entre comillas, son vivienda subastadas y no podemos pagar el adeuda de la vivienda del predial porque no somos dueños, esa es deuda de la empresa o trabajador que adquiere la vivienda”, agregó.