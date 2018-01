Cumple una semana bloqueo a escuela primaria de Ampliación Solidaridad

MEXICALI, Baja California(GH)

Padres de familia mantienen bloqueada la escuela primaria de la colonia Ampliación Solidaridad, en protesta por las malas condiciones del inmueble y la falta de atención de las autoridades educativas.



Este miércoles se cumple una semana del bloqueo, por lo que los 800 alumnos de las escuelas Organización de las Naciones Unidas del turno matutino, y Derechos Humanos del vespertino, no han recibido clases.



Los candados que impiden el acceso de maestros y estudiantes no se retirarán hasta que se repare la fuga de agua con materia fecal proveniente de los baños, y se elimine la presencia de hongo en las paredes y pisos de las instalaciones, aseguró Ana Melgar, Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia.



Por su parte, el Delegado del Sistema Educativo Estatal en Mexicali, Alejandro Bahena Flores, aseguró que tras las visitas de personal del departamento de normatividad infraestructura, se realizó el diagnóstico y cotización para llevar a cabo las reparaciones.



Desmintió que la causa de los desperfectos que atemorizan a los padres por la salud de los menores, haya sido un derrame de aguas negras.



“Todo indica que hubo alguna fuga, porque la fosa no estaba llena de aguas negras, sino de agua transparente. Ya se hicieron las llamadas a proveedores, la cotización y estamos en espera de que se autorice esa cotización para que el proveedor ejecute la obra de mantenimiento lo más rápido posible”. aseguró.



Surge Apoyo



Mientras tanto, personal de la empresa Robert Bosch, establecida en esta ciudad, manifestó su intención de brindar apoyo a la comunidad de la colonia Ampliación Solidaridad.



A través de la Fundación Bosch, evaluarán las necesidades del plantel escolar, para poner a su disposición apoyo económico o en especie, según se requiera.



“Pretendemos apoyarlos, ya sea con material o de manera monetaria. Estamos a la espera de que nos digan lo que necesitan”, comentó Miriam Herrera, representante de la fundación.