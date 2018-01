Denuncian retenes arbitrarios

MEXICALI, Baja California(GH)

El cielo se tornó oscuro y en el plantón del Rancho Mena se sentía la paz que dejó la tormenta de los enfrentamientos entre manifestantes y elementos policíacos, de pronto comenzaron las alarmas de voz en voz sobre supuestos retenes arbitrarios.



León Fierro comenzó a movilizar a sus compañeros agitando los brazos mientras llamaba por celular pidiendo más información de lo que ocurría en el otro punto de la terrecería donde pretendían llevarse a algunos manifestantes.



Corriendo avanzaron hasta el punto de conflicto donde dichos manifestantes declararon a bordo de una camioneta, que la policía ministerial los detuvo y pretendían llevárselos sin alguna justificación.



La euforia provocó que con los propios cuerpos de los manifestantes obstaculizaran la unidad que los había querido detener, exigiéndoles una justificación a tal comportamiento.



La policía que viajaba en un pickup blanco no dio respuesta y avanzó cuando los manifestantes se movieron. Pasaron apenas 15 minutos cuando de nuevo lanzaron una alerta por el mismo comportamiento en otro punto de salida del rancho.



León Fierro acusó que los policías pusieron puntos de reten en las salidas del rancho, con el fin de revisar los documentos de cada uno de los manifestantes, bajo el argumento de que debían asegurarse que no llevaban armas.



La situación se agravó ya que los manifestantes se negaban a ceder a estos requerimientos, pero algunos requerían acudir a los servicios médicos con el fin de que les efectuaran las respectivas curaciones a sus heridas causadas por el enfrentamiento.



León acusó que el gobierno rompió el acuerdo que establecía que ellos se replegarían para que trabajara la maquinaria, a cambio de que el Gobierno cesara en las agresiones y que dejarían transitar libremente.



“Al contrario del acuerdo, nos bloquearon, los bajaron del carro, los esposaron y les hacen una serie de cuestionamientos violatorios del articulo 11 constitucional que hablan del libre tránsito”, informó.



Finalmente las tres personas que requerían de atención médica lograron salir del ejido, no sin antes haber sido hostigados por la autoridad, informó León.



Más incidentes





En el calor de las exigencias los manifestantes enfrentaron a las unidades de la empresa encargada de instalar el tubo que conectará a la empresa al flujo de agua potable, fue que un vidrio fue quebrantado por algunas rocas.



Además la propietaria del predio donde se encontraba el plantón, Laura Toledo, denunció que la empresa encargada de la excavación provocó el brote de aguas negras y el corte de agua potable en su terreno.