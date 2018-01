Llama Profeco a denunciar irregularidades en gaseras

MEXICALI, Baja California(GH)

Al momento la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Mexicali no ha recibido ninguna queja formal por parte de la ciudadanía en contra de alguna empresa dedicada a la venta de gas.



La subdelegada de Profeco en el municipio, Rosa Isela Dávalos Méndez, comentó que aunque no se cuenta con ninguna queja formal en el sistema, se está recabando toda la información que se tiene para cuando lleguen los verificadores de Profeco.



“Así cuando vengan los verificadores, que son los que están autorizados, podrán entrar a esos lugares” señaló.



De acuerdo a lo que explicó la subdelegada, los operativos llegan de forma sorpresiva tanto para los comercios revisados como para las autoridades, por lo que no se pudo confirmar cuando se llevarían a cabo estos operativos.



Dávalos López resaltó que al momento de realizar el operativo es importante que se cuente ya con denuncias por parte de



“Si el sistema se satura de denuncias contra ciertos lugares, eso ayuda obviamente para que se giren las ordenes de verificación, por eso es importante la denuncia de los consumidores, es lo que alerta a la autoridad ante un problema” explicó.



Los ciudadanos que sufrieron alguna irregularidad tanto en este tipo de comercios o en cualquier otro, existe el número del consumidor 01 800 468 87 22 en donde se pueden realizar las denuncias correspondientes.