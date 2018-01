Cumple 66 años el Estado de Baja California

MEXICALI, Baja California(GH)

El 16 de enero se celebra la integración de Baja California como Estado a la nación, detrás de ello hubo una pujante lucha su pueblo que exigía el reconocimiento que conllevaría su desarrollo cultural, académico, económico y político.



Hernán Franco Martín, coordinador de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC, contextualizó el esfuerzo y logros que ha conllevado este cambio de territorio a Estado.



Todo viene desde el periodo del coronel Esteban Cantú de 1915 a 1920, cuando se formó un grupo que solicitó al Congreso de la Unión la creación de un Estado, que en aquel momento correspondía a toda la región peninsular, detalló.



Este movimiento no tuvo mucha resonancia y fue ignorado por los poderosos en turno, sin embargo las aspiraciones no decayeron y nueve años después de la Revolución Mexicana, fundan el primer comité pro Estado.



Entre empresarios y ciudadanos en general se unen con la plena convicción de que Baja California debía convertirse en el Estado número 29 de los Estados Unidos Mexicanos, narró Franco.



“En los años 30 cuando se convierte de distrito norte a Territorio Norte, surge otro movimiento llamado Comité Pro Estado Libre y Soberano de Baja California, ahí destaca un personaje muy importante Braulio Maldonado”, informó.



Maldonado se convertiría en el ganador de las primeras elecciones para Gobernador del Estado de Baja California, recordó el historiador, siendo uno de los principales impulsores de la organización con miras de lograr una entidad federativa.



Finalmente el 16 de enero de 1952 Baja California se convierte oficialmente en el Estado número 29 de México, lo que trajo muchos beneficios, uno de ellos la fundación de diversos órganos gubernamentales y autónomos como la Universidad.



Además la conversión implicó prosperidad a los pobladores, ya que la densidad poblacional incrementó, llegando ciudadanos no sólo del Centro de México, sino de otras zonas y otros países, tendencia que se ha prolongado a la actualidad.



“El cambio provocó que se moviera más la economía, crece Mexicali, mejora la relación con Estados Unidos, se fortalece la identidad de la población, además de dar una mayor certeza”, añadió Franco Martín.



“El cambio de territorio a Estado fue un suceso de importancia que como ciudadanos debemos de conocer para tener una identidad como bajacalifornianos”, explicó el experto en historia.



Después de que obtienen el estatus de Estado, es que surgen grupos que impulsan la organización para documen- tar la historia de Baja California, siendo un importante movimiento entre los intelectuales de la región.



El decreto fue expedido por el presidente Miguel Alemán, el cual reforma los artículos 43 y 45 constitucionales, mediante los cuales el Territorio Norte de la Baja California se integra a la Federación como Estado con la misma extensión territorial y límites correspondientes.



EL OASIS DE LA MIGRACIÓN



Los migrantes que pisan las tierras de Baja California saben que están en relativa paz, pues la persecución ha cesado, y ahí se le brindará lo necesario para no desfallecer en el intento de un sueño americano.



Esto ha sido así desde hace mucho tiempo, Franco recordó como los Chinos llegaron a Baja California desde Sonora, resguardándose de una política racista promovida por el ex presidente Plutarco Elías Calles en contra de ellos.



“Aunque no quieran llegar al Estado, muchos se quedan en el camino que tenía como objeto llegar a Estados Unidos, la mayoría tenemos esa historia en común”, mencionó.



LAS IDENTIDADES



A diferencia de otros estados, Baja California se conforma de muchas identidades por ser receptor de migrantes, lo que le ha dado una personalidad compleja en la que se puede topar con el rostro de la inclusión o la discriminación, enfatizó.



“Hubo migración de chinos, rusos, japoneses, últimamente los haitanos, además de residentes de cada uno de los estados del País, así como centroamericanos”, contabilizó el historiador.



Uno de los principales retos de Baja California es aceptar a quienes llegan y además comprender que la identidad está conformada por una gama de culturas originarias de otras regiones.