Suma Margarita Zavala el apoyo de más de 20 mil bajacalifornianos

TIJUANA, Baja California(GH)

“En Baja California llevamos más firmas que el propio padrón del PAN”, manifestó Margarita Zavala de Calderón, aspirante a candidata independiente para la Presidencia de México en las elecciones del próximo 1 de julio.



De acuerdo al Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional en Baja California, el partido suma 10 mil 208 militantes, mientras que la ex Primera Dama del País ha reunido más de 20 mil firmas en el Estado, aún pendientes de ser validadas.



“Voy a ser candidata a la Presidencia de la República, lo vamos a lograr, es cierto que nos pusieron unos requisitos para lo que no lo lográramos, pero lo vamos a lograr”, manifestó.



Zavala estuvo ayer en Tijuana para recolectar firmas en busca que alcanzar el registro como candidata independiente.



De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE) para una candidatura independiente para la Presidencia, los aspirantes deben recabar 866 mil 593 firmas distribuidas en al menos 17 entidades federativas.



Actualmente la ex panista suma un millón 73 mil 92 firmas de 9 estados, las cuales deben ser validadas por la autoridad electoral.



“Lo que sí me preocupa es que la autoridad, el INE, no diga nada respecto de las precampañas que son una mentira que son precampañas, son candidatos y no están convenciendo a ningún militante”, enfatizó.



Por la mañana la recolección de firmas fue un hotel ubicado en bulevar Agua Caliente y al mediodía en un centro comercial.