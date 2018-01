Golpea alza de precios a albergues

TIJUANA, Baja California(GH)

Para algunas asociaciones civiles y proyectos independientes de ayuda comunitaria las casi dos semanas que van de 2018 han sido las peores desde su fundación debido al aumento de los precios de la canasta básica y servicios públicos.



Enfrentan dificultades para comprar tortillas, huevo, carne, verduras, café, además que tampoco pueden adquirir el tanque o minitas de gas. Entre las asociaciones que han expuesto esta situación están la Casa Eunime, Proyecto Mar de Ilusión, así como el Desayunador Gratis Florido I, mismas que atienden a niños y adultos en situación de pobreza extrema.



Los directores de esas instancias comentaron que de seguir el aumento de los insumos afectará los servicios gratuitos que brindan, además de que empeorará la alimentación y la calidad de vida de las personas.



Para Ixamara Díaz, administrativa de la Casa Eunime, A.C., el panorama es preocupante, pues considera que la comunidad tendrá menos recursos para donar a la manutención de los 28 niños con VIH que actualmente alberga el lugar.



“Los donativos como las carnes van a empezar a disminuir. Nosotros tendríamos que ver la manera en cómo adquirirlas y en cómo seguir manteniendo la alimentación que necesitan los niños”, indicó.



Respecto a la preparación de la comida, dijo que los gastos fuertes son el huevo, las tortillas y verduras, los cuales deben ser incluidos en cada platillo de los infantes.



RECORTAN APOYOS



Por su parte, Proyecto Mar de Ilusión A.C. en 2017 suspendió sus servicios de alimentación en más de tres ocasiones, debido a que no contaba con insumos para el desayuno, comida y cena de 80 niños y 30 adultos. Su fundadora María Luisa Parra Olivas expuso que el 2018 ha sido el peor inicio del año.



“Estoy pasando por una situación muy crítica por los gastos de luz, alimentación, gas, gasolina. Esta fue la ‘sorpresita’ que mellevé durante este año, el gas me costó mil 51 pesos, el cual compré el jueves y pienso que sí me va a durar el mes”, manifestó.



Otro de los aumentos que notó del 28 de diciembre a la fecha fue el de la cartera de huevo, de 39 a 69 pesos. “Va empezando el año y siento que me ahogo. Ando viendo la forma de completar la semana, porque a los niños no les importa si hubo o no aumentos, a ellos les importa comer”, mencionó.



“En ocasiones he tenido que negarle la comida a un adulto para dársela a un niño. Otras veces sólo hemos comido sopa aguada”, agregó. “Nosotros buscamos una solución que el Gobierno debería dar, estamos apoyando de buen corazón y siempre sufrimos por estar en la incertidumbre de continuar”.



Otro de los afectados es el El Desayunador Gratis Florido I, enel cual antes se ofrecían almuerzos acompañados de huevo y tortilla, los cuales fueron sustituidos por pan y sopa caliente.



“El precio de la cartera del blanquillo lo elevaron demasiado de 48, 52 a 55 pesos, a la semana me gastaba casi 300 pesos, y 240 pesos semanales en tortillas”, comentó Ulises Arcos, fundador del lugar. Asimismo, dijo que disminuyó las cantidades de lentejas, frijol y sopa, pues requieren de mucho gas para su cocción. “Todavía en diciembre con 150 pesos se llenaba la minita, ahora son 230 para llenarla y dura 10 o 15 días, dependiendo de lo que cocinemos".



Ante esa crisis, Ulises Arcos se vio en la necesidad de disminuir las porciones para que ninguna persona de las 120 que acuden al desayunador se quedara sin comer.



“De esta manera también nos preparamos para recibir más al final de cada mes, porque es cuando la gente no tiene para comer, porque debe pagar la renta, luz, agua o porque apenas empieza a trabajar y debe dejar su semana de fondo”, explicó.



Ante esa situación el fundador del Desayunador Gratis Florido I pronosticó que habrá padres de familia preocupados por no tener qué darles de comer a sus hijos.



“Las autoridades deben ponerse a trabajar. Deben darse cuenta de todas las afectaciones que están causando por estar permitiendo los aumentos a la canasta básica”, indicó.