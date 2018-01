Determinan veda en almeja generosa

MEXICALI, Baja California(GH)

Como este medio lo publicó la semana pasada, la Secretaría de Salud del Estado reconoció que tres polígonos se encuentran en veda sanitaria por altos índices de una toxina en la almeja generosa.



Tres de los treinta polígonos que monitorea la Dirección contra Riesgos Sanitarios se encuentran en veda, de ellos no se puede extraer, consumir, distribuir o comercializar la almeja generosa.



La única especie que tiene altos niveles de saxitoxina es la almeja generosa, se encuentra entre 30 a 40 metros de profundidad, sola- mente por buceo se puede extraer, declaró el director de la dependencia Leopoldo Jiménez Sánchez.



Desde el mes de diciembre el personal de la dirección no pudo monitorear el Alto Golfo debido a que estaba vigente un decreto que prohibió cualquier embarcación, con el fin de realizar los estudios de la vaquita marina.



El 18, 19 y 20 de diciembre solicitaron muestras a los productores, el Laboratorio Nacional, determinó que tres polígonos resultaron con 1 mil 700 µg/kg, 1 mil 800 µg/kg y 2 mil µg/ kg, más otro polígono que sigue en veda porque nunca entregó su respectiva muestra.



Recordó que en enero del año 2017 hubo una alerta debido a que la saxitoxina estaba por arriba de los 800 µg/ kg en moluscos bivalvos, con 153 mil µg/kg, lo cual impactó todo el golfo, destruyéndose 30 toneladas demoluscos bivalvos.



La tendencia es que cada dos años se presenta una alerta en la veda sanitaria, por lo que se están preparando para el año 2019, informó el director de la dependencia del Sector Salud.



“Fue tan alto el impacto del florecimiento algal nocivo del año pasado que aún quedaron en algunas áreas estas condiciones tóxicas, estas almejas aún no han podido sacar la toxina, en caso de que se requiera una alerta nosotros la emitiremos”, precisó.



Estudios de contaminación oceánica en Alto Golfo El director comentó que han emprendido una investigación en el Alto Golfo, que tiene como hipótesis la relación del cambio climático a la proliferación de las mareas rojas en el Mar de Cortés.



“Nos intrigó saber dónde está el organismo productor y empezamos a hacer estudios de fondo de mar, de los lodos, buscando quistes del gymnodinium catenatum, son microscópicos”, explicó.



Este trabajo se llevó a cabo por científicos con doctorados en contaminación oceánica, quienes no encontraron al organismo productor, precisó.



La temperatura, la lluvia, el frío, puede provocar este tipo de florecimientos, el viento arrastra mucho polvo, provocando el florecimiento a través del hierro que contiene, mencionó Sánchez.



“Este 2018 están solicitando 300 mil pesos para investigar la contaminación oceánica y saber si hay una relación con el cambio climático, es muy probable que para el mes de mayo se tengan los resultados científios”, aclaró.



Serán convocados investigadores del Cicese, de la UABC, del Comité Inocuidad y Sanidad Acuícola de Baja California, con quienes han trabajado muy de cerca en esta situación.



En el 2015 entregaron más de 2 mil almejas para hacer estudios en tanques húmedos de depuración, pero no lo lograron, ya que los estudios seguían arrojando altos índices de toxicidad aunque siguieran alimentándolas.



El año pasado vino una delegación Rusa conformada por siete investigadores quienes auditaron el laboratorio de la dependencia, lo que abrió la posibilidad de exportar a la nación más grande del mundo.



El estado puede exportar a China y Estados Unidos, Brasil, Vietnam, Singapur, entre otros, recientemente lograron desbloquear el camino de la exportación a Canadá, el siguiente objetivo es agregar a Rusia y la Unión Europea. Estos países tienen la intención de comprar todo producto de la pesca.