Más de 5 mil marcharon en Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

Más de 5 mil personas recorrieron las principales calles de Ensenada para manifestar su rechazo al gasolinazo, la ley del agua y otros incrementos del gobierno federal y estatal.



A partir de las 11:30 horas comenzaron a llegar grupos de personas al Parque Revolución y otros al Monumento a Lázaro Cárdenas, sin embargo, aunque miembros de un partido político intentaron unirse con banderas amarillas, los ciudadanos no permitieron que la marcha tuviera tintes partidistas.



Resguardados por unidades de la Policía Municipal, partieron a las 12:00 horas y los que salieron del Parque Revolución recorrieron la Avenida Ruiz, la calle Primera y el Bulevar Costero, por su parte los que salieron del monumento recorrieron parte de la Avenida Reforma y la Avenida Juárez, para finalmente coincidir en la Ventana al Mar.



Durante el trayecto la mayoría de la gente gritaba “Fuera Peña” y algunos “Fuera Kiko”, no obstante, la mayoría de las pancartas hacían referencia a las medidas que ha tomado el gobierno federal y el incremento de los combustibles.



En cada calle se iba uniendo más gente e incluso algunas unidades del transporte público y camiones de carga formaron una caravana para unirse a la mega marcha.



Miles de personas de todas las edades comenzaron a congregarse de manera pacífica en el malecón, mejor conocido como la Ventana al Mar, algunos con megáfonos para expresar su molestia, otros grabando todo en su celular para después compartirlo en redes sociales e incluso hubo quienes llegaron en caballo.



Durante el mitin hubo un micrófono abierto para que los ciudadanos expresaran su sentir, uno de ellos manifestó que es notable el enojo de la ciudadanía, convirtiendo a está manifestación en un hecho sin precedentes para el puerto, ya que desde hace mucho tiempo no se veía un movimiento de tal magnitud.



“Estamos aquí reunidos para protestar y rechazar la política económica de este mal gobierno de la República, pero también el mal gobierno de Baja California, esta manifestación es el resultado de esta sistemática violación a nuestros derechos y nuestras garantías individuales”, expresó.



Otro ciudadano consideró que no se debe dejar de lado lo que está ocurriendo en el Estado con la Ley del Agua.



“La ley que fue aprobada por 15 diputados en su mayoría panistas y que hace del vital líquido propiedad privada de un grupo, tenemos encima el gasolinazo, la ley del agua y el aumento a la carestía en la vida, es importante que estemos organizados y que está protesta no termine aquí”, exhortó.