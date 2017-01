Exponen demandas más de 200 personas

MEXICALI, Baja California(GH)

Los 45 mil manifestantes en la Plaza de los Tres Poderes estuvieron atentos al escenario que instalaron los coordinadores del mega movimiento, el cual fungió como un sitio de demanda y expresión de más de 200 personas.



Todos tuvieron el derecho a expresarse durante un minuto como máximo, sólo necesitaban formarse para que les dieran el uso de la palabra ante los miles y miles de mexicalenses presentes.



El ambiente era tan pacífico que no hubo cabida a la vergüenza o al pánico escénico, pues desde personas de la tercera edad de los más bajos recursos, hasta niños pudieron declamar un valioso mensaje.



Entre los temas abordados señalaron las deficiencias del Sector Salud, el abuso de poder, los altos sueldos de funcionarios, falta de pago al magisterio, seguridad social, calidad de educación, Ecozone, Constelation, Ley del Agua, ‘gasolinazo’, corrupción, emplazamiento, contaminación, entre otros tópicos.



Hasta las lágrimas se conmocionaron algunos a la hora de dar su discurso, señalando la impotencia que sienten al ver que la comunidad perece, mientras el Gobierno voltea la mirada.



Entre el público que observaba la gente, algunos llamaban la atención contestando los gritos de rebeldía a través de altavoces, además de quienes llevaban pancartas con creativos mensajes alusivos al Gobierno y sus demandas.



Entre ellos un personaje resaltó, “El Zorro”, quien se trataba de un maestro jubilado, Trinidad Estrada, que decidió disfrazarse del héroe de ficción, famoso por ser el justiciero de los pobres.



“En lo personal a mí me llama la atención el personaje porque me identifico, él no es vengador ni asesino, simplemente es justiciero de los pobres, eso es lo que queremos justicia”, aseveró Estrada.