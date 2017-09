California prohíbe venta de animales en tiendas

LOS ÁNGELES, California(Tomada de la Red)

El estado de California, Estados Unidos, promulgó una ley que prohíbe la venta de mascotas que provengan de criaderos.



Con esta reforma se ha convertido en el primer estado en garantizar los derechos de las mascotas y acabar con el sufrimiento animal.



Esta ley AB 485 fue promulgada por Patrick O´Donnell y Matt Dababneh, miembros de la Asamblea de California con el apoyo del grupo de defensa de los derechos de animales "Social Compassion in Legislation".



"Al prohibir la venta de perros y gatos de raza comercial en las tiendas de mascotas, California eliminará el suministro de cachorros criados inhumanamente en criaderos de todo el estado y evitará que los consumidores apoyen involuntariamente esta cruel industria", declaró Matt Bershadker, líder de la organización APSCA American Society for the Prevention of Cruelty to Animals.



El siguiente paso de la ley antes de hacerse efectiva, es que vuelva a la Asamblea para que se vote, si es aceptada será ratificada por el Gobernador de California.



"La AB 485 sacará a los cachorros de criadero de las tiendas de mascotas y dará a los animales de refugio una mejor oportunidad de ser adoptados", dijo la senadora Cathleen Galgian.



Los criaderos de mascotas con lugares donde reproducen a los animales para su futura venta, son convertidos en productos. Estos sitios suelen estar en condiciones insalubres, donde los animales no tienen atención veterinaria.



Con información de PlayGround /https://lasillarota.com/mundo/california-prohibe-venta-de-animales-en-tiendas/176482