Denuncia Canacar robos millonarios de carga y de camiones

MEXICALI, Baja California(GH)

Un total de 250 camiones de carga han sido robados en territorio mexicano durante el presente año con una pérdida de 20 mil millones de pesos, denunció Luciano Jiménez Laveaga.



El Delegado de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (Canacar) en Mexicali explicó que los robos se registran en Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Morelia.



En Baja California no hay registro de robos, pero si camiones de carga hurtados con todo y carga en los estados al interior del país, incluyendo lesiones menores a los conductores.



Detalló que ha habido detonaciones de arma de fuego, pero solo para amedrentar a los choferes, sin registro de impactos.



La mercancía más roba son medicamentos, autopartes y combustible.



“Estamos preocupados porque no se consigna, porque no se logra integrar la carpeta con los elementos para la flagrancia”, dijo.



El problema radica, explicó, que los Ministerios Públicos reciben el reporte de robo en un estado, pero la unidad es trasladada a otra entidad y por jurisdicción no saben cómo proceden entre Estados.



Además que pide los agremiados a Canacar, que el robo de vehículo se tipifique el delito como grave y que se atiendan los casos porque son hurtados en carreteras federales.



Otro problema registrado es que con los constantes robos, las aseguradoras han elevado sus costos hasta en 150% las pólizas.