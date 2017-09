Gobierno reprueba actos vandálicos con pretextos de inconformidad

MEXICALI, Baja California(GH)

El secretario general de Gobierno del Estado, Francisco Rueda Gómez, calificó como actos vandálicos y violentos, el pasado episodio donde manifestantes ingresaron al Congreso del Estado rompiendo el vidrio de una puerta, incitando a las agresiones.



La rabia de los manifestantes se debió a su descontento por el intento de aprobación de la iniciativa para la instalación de un C5 en Mexicali, el cual, por una parte exaltan sus beneficios para la seguridad, pero también destacan su alto costo.



“Reprobamos ese tipo de actos vandálicos y violentos, que un grupo de personas, realizan con el pretextos de una inconformidad”, demacró el titular de la Secretaría General.



Dijo que cualquier expresión debe de ser respetuosa, aunque sea en desacuerdo de un hecho, reiterando su descontentó ante el vandalismo sufrido en un recinto legislativo, que a fin de cuentas es del pueblo.



Corresponde al Poder Legislativo hacer las denuncias o demandas que correspondan contra los manifestantes implicados, por su parte el Poder Ejecutivo no promoverá ninguna denuncia.



“La seguridad no espera este tipo de aprobaciones del Congreso que vienen a fortalecer el combate a la delincuencia, esta iniciativa es para fortalecer la tecnología y herramientas con las que cuenta el cuerpo policiaco”, declaró.



Añadió que su posición es de respeto a la libertad de expresión, pero hicieron un llamado a la conciencia y a la cordura de este tipo de personas, que con sus acciones ponen un freno al avance en el combate a la inseguridad.



Aclaró que es prioridad tener estas herramientas, por lo que reprobó que las personas estén en contra, ya que ponen en detrimento el avance de la sociedad.



Aseguró que no se intentó un “madruguete” (aprobar la iniciativa sin publicidad), y que no existe una presión en el Congreso del Estado para que aprueben está iniciativa que implica un endeudamiento plurianual.



C5 un proyecto para seguridad



El secretario general de Gobierno señaló que el C5 es un proyecto que viene a fortalecer la seguridad en el Estado, precisando que hay personas y grupos que sólo se están enfocados en algunos aspectos para desacreditarlo.



Rueda Gómez aseguró que el C5 fue socializado, ya que se habló de él desde el arranque de la cruzada por la seguridad, donde se le entregó al Congreso la iniciativa para accesar a un esquema financiero para migrar del C4 al C5.



Finalmente reiteró que el C5 no es una Asociación Público Privada, precisó, es un contrato plurianual donde el Estado estará contratando los servicios de instalación y equipamiento, solamente de esa tecnología, no de operación.