Rechaza IP violencia en Congreso

MEXICALI, Baja California(GH)

Un rechazo a la violencia generada en el Congreso del Estado por parte de manifestantes, fue expresado por el Sector Empresarial.



“Repruebo que un grupo gansteril entre al congreso y se manifieste de esta forma”, dijo Francisco Fiorentini Cañedo, ex presidente de Coparmex.



Agregó en referencia a Mexicali Resiste que es un grupo de personas caracterizado por ir a gritar.



“Piensan que con gritar van a construir una comunidad, es tiempo que los mexicalenses le diga a la gente que si tienen propuestas las hagan porque ese tema del bla, bla, bla, no contribuye a tener una sociedad que pueda crecer y crecer como queremos…”.





“Al Congreso hay que tomarlo con propuestas, no rompiendo las ventanas, esa no es la manera”, dijo.



También comentó que las propuestas deben tener seguimiento y los diputados asumir su responsabilidad, además de transparentar cualquier licitación o contrato de obra vía asociación público-privada.



“Deben estar puestas en vitrina, moral y técnicamente deben de hacerlo, se ocupa un Congreso responsable, exigir a los diputados que hagan su trabajo y enfrentar las consecuencias de hacerlo bien o hacerlo mal”, puntualizó.



Federico Díaz Gallego, presidente estatal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó estar en desacuerdo en el uso de la violencia en las manifestaciones.



Explicó que tienen derecho de manifestarse y la autoridad de hacer respetar el orden.



En tema de las obras por vía APP, afirmó que la ciudadanía no debe de temer o rechazar la modalidad porque se aplica en todo el mundo y permiten la generación de obras.



“No hay que tener miedo a la APP, la ciudadanía tiene la percepción de que con cualquier proyecto van a robar y hay dispendio es por eso que los diputados deben ser transparentes”, dijo.