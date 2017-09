Mexicali Resiste presenta propuestas para reducir presupuestos

MEXICALI, Baja California(GH)

Los ciudadanos de Mexicali Resiste presentaron dos iniciativas legislativas, una propone reducir el presupuesto a los partidos políticos y la segunda busca eliminar las prerrogativas en año no electoral.



El abogado del grupo presentó el documento acompañado de 3 mil 346 firmas ciudadanas y fue atendido por el presidente del Congreso.



Detalló que la primera iniciativa pretende reformar la Ley Electoral Estatal donde los recursos no se otorguen en base al listado electoral y en su vez, sea en base a la cantidad de votos obtenidos por partido.



Además de eliminar la modalidad que en Baja California se aplica en año electoral, donde los recursos se aumentan un 50% en año de elecciones.



Detalló que el ahorro sería cercano a los 80 millones de pesos, comparado con los 125 millones de pesos anuales que cuestan los partidos políticos.



La segunda propuesta es de reforma federal, que pretende que el Congreso del Estado envíe la iniciativa a la Cámara de Diputados para que en año no electoral, no se entreguen prerrogativas a ningún partido político.



Así la iniciativa local se suma a la ciudadana presentada por jóvenes del Sector Empresarial y tres más presentada cada uno por el partido del PRI, PBC y MC.



Plantones se quedan



Los plantones de manifestantes en el Congreso del Estado, Palacio Municipal y Gobierno del Estado permanecerán durante la noche del Grito de Independencia, reiteró León Fierro.



El vocero de Mexicali Resiste anunció que acatar las recomendaciones de protección civil para aminorar los riesgos y liberación de rutas en caso de un contingente.



Además que retirarán las maderas o material punzo cortante, cuchillos o minas de gas de los plantones, de acuerdo a los consejos de Protección Civil.



Paralelamente realizará un acto de “antigrito” con bailes, poemas y cantos que se situarán en la parte Norte del edificio del Poder Ejecutivo.



Agregó que durante el grito del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, expresarán su rechazo al mandatario con expresiones de “Fuera”.