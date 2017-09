Suma 3 días sin actividad el CAM en San Felipe

MEXICALI, Baja California(GH)

Este jueves suman ya tres días consecutivos sin que se resuelva la problemática expuesta por padres de familia en San Felipe, que mantienen cerrado el Centro de Atención Múltiple (CAM) Josefina Ibarra de Cortez.



El cierre de este plantel ha sumado más padres de familia de la comunidad, quienes tienen algún hijo con una discapacidad y que requieren alguna atención educativa especial. Este plantel es el único que brinda este tipo de servicio.



Desde el martes, cerca de una docena de padres de familia cerraron las instalaciones del Centro de Atención Múltiple debido a la falta de maestros fijos desde hace varios años, como el de comunicación, psicología, terapia física o de aprendizaje ante grupo.



Genoveva García Osuna, presidenta de la Asociación de Padres de Familia, dijo que la problemática la arrastran desde 2010, cuando el Sistema Educativo Estatal (SEE) les quitó el maestro de Comunicación y nunca lo reemplazaron.



Luego del cierre, un maestro de grupo fue enviado al plantel, pero padres de familia señalan que falta por lo menos uno más de Comunicación y otro de Psicología para la atención de los cerca de 60 niños que asisten al plantel.



Enviará SEE maestros



Luego de tres días consecutivos del cierre del Centro de Atención Múltiple (CAM) Josefina Ibarra de Cortez, en San Felipe, el Sistema Educativo Estatal (SEE) aseguró que está trabajando en enviar a los maestros faltantes que han ocasionado el cierre por padres de familia.



El delegado del SEE, Alejandro Bahena Flores, expresó que por parte del Servicio Profesional Docente y de Educación Especial, se ha estado atendiendo la situación en este plantel de educación especial.