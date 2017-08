Desperfecto en unidades retrasó recolección de basura

MEXICALI, Baja California(GH)

Ligeros retrasos en el servicio de recolección de basura se presentaron en Mexicali durante los últimos días debido a desperfectos en 12 unidades recolectoras.



El alcalde Gustavo Sánchez Vásquez informó que en las últimas semanas se tuvo la baja de 12 camiones recolectores de basura y esto ha ocasionado el atraso en servicio de recolección.



Indicó que no tuvieron desperfectos menores, sino problemas más serios como fallos en el motor y la transmisión.



Actualmente, estas unidades se encuentran en los talleres municipales y se está trabajando arduamente en su reparación.



Fueron algunas calles de la colonia Cuauhtémoc que no tuvieron el servicio de recolección de basura, agregó, situación que se pudo solventar debidamente con el paso de las horas.



Se seguirá trabajando en ese sentido, estimulando a que salga un tercer turno para no atrasar el servicio y presionando para que los 12 camiones descompuestos salgan lo antes posible a las calles, señaló.