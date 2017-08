No hay acto reclamado ni destiempo por SEA: Coparmex

MEXICALI, Baja California(GH)

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción interpuso un amparo contra el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California por extemporaneidad o destiempo.



El sector empresarial afirma que la aprobación fue en tiempo y forma al votarse el pasado 18 de julio en el pleno legislativo.



La publicación tardía



Con 20 días de retraso fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la Ley que expide el Sistema Estatal Anticorrupción.



La fecha límite venció el 18 de julio pero fue hasta el 7 agosto que se publicó, cuando el mandato constitucional contempló un año de gracia para aplicar la Ley estatal con la Ley Nacional Anticorrupción.



Se publicó el decreto 98 que crea la ley estatal anticorrupción, el decreto 99 que expide la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, el decreto 100 que expide la Ley del Tribunal del Justicia Administrativa.



El decreto 101 que expide la reforma a los artículos 11, 17, 25, 28, 35, 46, 50 y 54, la denominación del capítulo VI y la adición del artículo 58 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California.



No hubo destiempo



Rodrigo Llantada Ávila, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que no hubo desacato porque la iniciativa fue aprobada en tiempo y forma.



“Quizá la publicación, pero hay que revisar si para dar pleno cumplimiento debía estar publicado, porque si no esta observado, tampoco debe estar prohibido…”



“Si el limite era la iniciativa aprobada, que es lo más importante, entonces sí se cumplió”, puntualizó.



