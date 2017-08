Deportan a 90% de haitianos que entran por BC

MEXICALI, Baja California(GH)

El 90% de los haitianos que han cruzado a Estados Unidos a través de Baja California, fueron deportados a Haití, informó el presidente de la asociación civil Movimiento Haitiano en México.



El representante de los haitianos en Mexicali, José Joseph, declaró que tiene contacto con gran parte de los que cruzan a Estados Unidos, quienes le reportaron dicha cifra.



Es por eso que 3 mil haitianos decidieron quedarse en Baja California y los que siguen en Estados Unidos, continuaron su éxodo hacia Canadá, antes de que las autoridades migratorias los devuelvan a su País de origen.



Un total de 250 haitianos se congregaron en la asociación, quienes tienen el plan de quedarse en Mexicali, porque se sienten bien y no quieren regresar a Haití, ya que al pasar a Estados Unidos, el 90% fue deportado a Haití, informó Joseph.



“De los que cruzan el 90% los deportaron y 10% se quedaron con un papel por seis meses, otros por tres años, por eso me imagino que muchos se están yendo a Canadá”, comentó.



En Mexicali hay 1 mil 600 haitianos, dijo José, un 60% no está trabajando por falta de documentos como el CURP; hay 3 mil haitianos en Baja California, la mayoría se regularizaron, sólo quedan 800 por definirse.



“Muchas empresas no entienden nuestra situación, sólo el 10% de las empresas dan trabajo, el otro 90% nos rechaza, porque piden seguro social y el CURP”, aseveró Joseph.



Sino fuera por el CURP todos trabajarían, exclamó, quienes no lo hacen pasan por un momento de estrés para obtener un ingreso ya que deben de pagar la renta y comida, algunos son sostenidos aun por su familia.



El 80% de los haitianos tiene un oficio, como plomeros, constructores, maestros, carpinteros, electricistas, pizzeros, cantantes, artistas, comentó el representante de haitianos.



“Lavar carros y vender cosas en los semáforos, no son trabajos que los hagan sentir bien consigo mismos, por lo que buscamos ejercer nuestra profesión, no queremos mendigar en la calle, ocupamos un documento que nos permita trabajar”, explicó Joseph.