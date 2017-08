50% de incendios son por mala instalación eléctrica

MEXICALI, Baja California(GH)

Cerca de la mitad de los incendios residenciales que se registran en la ciudad de Mexicali, son producto de alguna sobrecarga o mala instalación eléctrica, informó el director de Bomberos.



Gabriel Gómez Ruiz precisó que a la entrada de la temporada de verano es común que se tengan incendios por dos factores, siendo fugas de gas y por cortos eléctricos, siendo más comunes estos últimos.



“De los cuatro o cinco incendios que atendemos al día uno o dos son por problemas eléctricos en casas habitación que se encuentran habitadas o que de momento no hay personas”, manifestó.



Esto se debe a que en los hogares se puede tener mucho cableado conectado, asimismo que durante esta temporada existe mucho uso de energía eléctrica, lo cual puede causar problemas.



Uno de los casos fue el que se presentó el pasado 20 de junio en colonia Nacionalista, donde una mujer perdió la vida cuando su hogar fue consumido con las llamas con ella en el interior.



Precisó Gómez Ruiz que al realizar la revisión en el lugar se percataron de que se tenía un cable de corriente el cual se encontraba conectado a otra casa de donde se encontraba tomando electricidad.



“En ese momento no tenía medidor la casa ésa, estaban con otro cableado y se vino el corto circuito que provocó el incendio, es algo que se presenció sólo de manera visual”, manifestó.



De igual manera el coordinador de Protección Civil Municipal, René Rosado, indicó que el tema de instalaciones eléctricas en hogares es algo que muchas veces la sociedad pasa por alto.



“La mayoría de los mexicalenses ignora que las instalaciones eléctricas cuentan con un tiempo de vida, el cual de acuerdo a reglamento y normas técnicas, el tiempo de vida promedio es no mayor a quince años”, comentó.



Esto por el uso que actualmente se le da en los hogares al cumplir un periodo cercano a los quince años es que éstas deben de pasar por una supervisión para constatar en qué calidad se encuentra.



Así también las personas se encargan de realizar en ocasiones alteraciones eléctricas a la vivienda sin tener conocimiento previo sobre los peligros que esto puede llevar a ocurrir.



“La vivienda está diseñada con una carga de energía eléctrica determinada, pero en ocasiones provocamos nosotros una sobre demanda sin considerar los circuitos que debe llevar el tablero lo que causa sobrecalentamiento”, manifestó.



Recomendaciones



-Al salir del hogar desconectar la mayoría de aparatos eléctricos, salvo refrigerador.

-No realizar prácticas de instalaciones eléctricas si no se cuenta con conocimiento de instalaciones.

-Evitar la instalación de “diablitos” o cualquier cosa que no sea mediante regulador.