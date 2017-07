información relacionada Fotogalería Advierten que contenedores no van a pasar

MEXICALI, Baja California(GH)

Manifestantes que desde el jueves impiden el paso de los contenedores de la cervecera Constellation Brands en la carretera Mexicali-San Felipe, advirtieron que no planean moverse hasta que se tenga transparencia en cuanto a diversos contratos.



Desde la mañana del jueves varias plataformas con grandes contenedores se movilizaron hacia la ciudad por la vía federal, pero manifestantes arribaron para impedir que continuaran su paso, quedando en el kilómetro diez.



Los manifestantes informaron que durante la madrugada del viernes autoridades municipales y ministeriales llegaron al lugar para levantar un reporte sobre lo sucedido.



Posteriormente llegó el director de Gestión y Grupos Sociales de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Roque, quien solicitó a las personas en el lugar liberaran las unidades para que lleguen a su destino.



“No nos moveremos hasta que nos muestren los permisos de uso de suelo de la cervecería y el estudio de impacto ambiental, así como otros documentos, ya que lo que buscamos es transparencia”, precisó uno de los manifestantes.



Señalaron que tienen cerca de cinco meses solicitando se entreguen dichos documentos a través de diversas autoridades, notificando que los mismos están completos, pero desconocen la causa del por qué no se han hecho llegar.



“Ya sea que venga Blanca Villaseñor a entregar documentos, o Sergio Eduardo Montes Montoya, o el mismo Gustavo Sánchez o Kiko Vega no queremos la cervecería, ya sea entreguen todo lo que pedimos”, dijeron.



Hasta ayer por la tarde las personas continuaban bloqueando a las unidades con los contenedores durante el tiempo que las condiciones les permitan.



La protesta contra la ínstalación de la cervecería Constellation Brands se centra en que presuntamente con la cantidad de agua que usarán se acabará el agua en el Valle de Mexicali, aunque las autoridades niegan esa posibilidad.