Crean grupo autodefensa de Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

Un grupo de Autodefensa Ciudadana de Mexicali anunció que por los índices delictivos fuera de control,para estudiantes y amas de casa.Encabezados por Carlos Muñoz Rodríguez como coordinador general y también presidente de la asociación Arca de Noé, dijo que no serán un grupo de guerrilleros ni de combate contra los delincuentes.En las colonias organizarán comités con siete jefes de áreas para realizar los rondines nocturnos, por lo cual exhortaron a la comunidad a sumarse al grupo.Retomarán programas como el silbato en la colonia, el cual una persona lo suena cuando hay peligro o está siendo asaltado, y así los vecinos salen en auxilio.Los ciudadanos del grupo hicieron un llamado a la población a armarse porque está permitido en la Constitución la legítima defensa.Pero precisaron que el objetivo no es crear un estado de anarquía y cada quien será responsable de sus actos.“No vamos a castigar ni aplicar justicia por nuestra propia mano, todo será bajo la Constitución y apegado a la ley”, puntualizó.Muñoz Rodríguez precisó que todas las acciones serán responsabilidad de quien las cometa, que no violarán la ley.Agregó que la autodefensa es necesaria porque en Baja California no hay un estado de Derecho.“La sociedad está harta y cansada de tanta delincuencia, como el joven que mataron por querer robarle la moto o al hombre que le dispararon por robar el auto.“Estamos secuestrados por la delincuencia y el Sistema de Justicia Penal no está funcionando”, declaró Muñoz Rodríguez.Los integrantes del grupo Autodefensa Ciudadana dieron a conocer ayer las acciones que realizarán en Mexicali.Ante este escenario, solicitaron la renuncia de Perla del Socorro Ibarra, procuradora de justicia en el Estado; Daniel de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública en el Estado; y Alonso Ulises Méndez, director de la Policía Municipal.La primera mesa directiva de la Asociación de Autodefensas incluye al criminólogo David Mendoza, Tomás Rentería, Claudio Fernández Verdugo, Jorge Martel Diez y Jorge Alvarado.