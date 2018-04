Verificado.mx: El padre de José Antonio Meade no es el autor del Fobaproa

Verificado 2018(Verificado 2018)

Dionisio Meade y García de León, padre del candidato presidencial José Antonio Meade, no es el creador del rescate financiero bancario, como da a entender una imagen que circula en redes sociales que ya ha superado las 55 mil interacciones.



Sin embargo, Meade y González León sí participó en la creación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), encargado de dar continuidad a las operaciones iniciadas con el Fobaproa y sí votó por la la aprobación de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la cual fue propuesta por el diputado priísta Ignacio García de la Cadena, junto con otros diez diputados, entre ellos, Dionisio Meade.



También votó a favor de convertir los pasivos de Fobaproa en deuda pública en diciembre de 1998, cuando fue aprobada la Ley de Egresos de la Federación.



El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue creado para enfrentar contingencias financieras. En enero de 1995, como resultado de la crisis financiera, los bancos se vieron imposibilitados a pagar sus créditos y el gobierno federal intervino utilizando el Fobaproa para respaldar sus adeudos, lo que se conoce como “el rescate bancario”.



Dicho rescate financiero costó el 14% del PIB mexicano, según Enrique Cárdenas, economista y director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, quien durante siete años investigó el rescate de las instituciones financieras.



El padre del candidato no participó en la creación del Fondo, ya que en 1990 trabajaba como director general adjunto de Administración y Jurídico del Banco Obrero.



En 1995 tampoco participó en la votación legislativa para usar el Fondo en el rescate bancario. Cuando eso ocurrió Meade padre era secretario técnico de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pero no diputado, por lo que no podía votar.