Emotivo canto The Weeknd

(Agencias)

The Weeknd dio una emotiva actuación en la primera jornada del festival musical Coachella, rompiendo en llantos en plena presentación.



El cantante de 28 años interpretó sus nuevas canciones pertenecientes a su nuevo EP “My Dear Melancholy”, que supuestamente estaría dedicado a su expareja, Selena Gomez.



Dos de esos temas, “Call Out My Name” y “Privilege”, emocionaron más al artista que al público, quienes notaron a través de las pantallas gigantes el desolado llanto de Abel Tesfaye.



Para los fanáticos, la culpable de las lágrimas de The Weeknd es Gomez, quien al poco tiempo de finalizar su relación con él y romperle el corazón, volvió con Justin Bieber.



El Empire Polo Club de Indio, una ciudad situada a unos 200 kilómetros al este de Los Ángeles, abrió sus puertas a decenas de miles de jóvenes para un festival que acogerá la misma programación en dos fines de semanas seguidos: del 13 al 15 de abril y del 20 al 22.



Ponen a bailar hasta Justin



Gritos, chiflidos y un corazón azul en una pantalla dan la bienvenida a hombres y mujeres engalanados. Ellas, con vestido negro y flores bordadas; ellos con saco azul, pantalón negro y camisa blanca.



Al grito de “Desde Iztapalapa para el mundo”, Los Ángeles Azules toman el escenario de Coachella, en California.



Los asistentes se miran entre sí y bambolean de un lado a otro mientras inician fragmentos de “Entrega de amor”.



Banderas de México ondean entre el público a la par que los cuerpos de algunas parejas bailan desde su lugar y desde un espacio abierto sobre el que empieza a caer la tarde.



El cantante canadiense Justin Bieber fue captado bailando el ritmo de los de Iztapalapa y la agrupación mexicana lo compartió en sus redes sociales.



“Las maravillas de la vida” y “Mi niña mujer” son de las piezas que van conquistando este espacio que desde su fundación en 1999 ha sido el festival ideal para el rock, el hip hop, la electrónica y, desde ayer, para la cumbia mexicana de Los Ángeles Azules.



“El listón de tu pelo” es recibido entre gritos de mujeres a quienes va dedicada este clásico. “Suelta, el listón de tu pelo”, corean los jóvenes cada vez que la agrupación los convoca.



“La cumbia del acordeón” es una de las canciones que forman parte del repertorio y que abre paso a “Cómo te voy a olvidar”, canción en la cual aparece el grupo Kinky para acompañar a los oriundos de Iztapalapa.



“La cumbia del infinito” baja el ritmo de la presentación y hace que los presentes exijan algo más movido, por lo que la agrupación les responde con “Toma que toma” y con “Mis sentimientos” y la energía de Coachella fluye por la pista.