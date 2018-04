Promete AMLO hospital para San Quintín

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante más de 5 mil ensenadenses, Andrés Manuel López Obrador afirmó que los habitantes de la zona Sur del Municipio, contarán con servicios de salud dignos, a través del compromiso de construir un hospital en San Quintín, en caso de ganar la presidencia.



“No se va a privatizar el agua ni el seguro, al contrario, vamos a garantizar el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos, ahora me estaban recordando que en San Quintín no hay ni siquiera un hospital público, no se atiende a la gente y hay deficiencias”, expresó.



Durante su discurso en la calle Juárez y Gastelum, el candidato de Morena a la Presidencia refirió que anualmente el gobierno destina alrededor de 40 mil millones de pesos al año en medicinas, sin embargo, aseguró que ese recurso no ha sido manejado con honradez y es por eso que hay desabasto de medicinas en la mayoría de los centros de salud.



“Eso que llaman seguro popular es pura demagogia, ni es seguro ni es popular porque ni siquiera hay medicinas, lo que hacen en el gobierno es que una caja de pastillas para la diabetes que en el laboratorio cuesta seis pesos, la compran a los supuestos proveedores hasta en 150 pesos, eso se va a terminar y vamos a resolver el problema en San Quintín”, reiteró.



López Obrador aseguró que hasta el momento no ha hecho un compromiso de este tipo en su campaña, sin embargo, en San Quintín hará una excepción debido a que es una zona con muchas carencias y múltiples demandas.



“A San Quintín llegan muchos jornaleros agrícolas, muchos migrantes, gente pobre de Oaxaca, Puebla y otros Estados, vamos a atender y escuchar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, por el bien de todos primero los pobres”, expresó.



Relación respetuosa



Por otra parte, el candidato mencionó como sería la relación con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y aseguró que México no va a ser piñata de ningún gobierno extranjero.



“Vamos a procurar siempre una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos, no vamos nosotros a faltarle el respeto a las autoridades estadounidenses, pero vamos a pedir que en nuestra relación haya respeto mutuo, no vamos a aceptar que se ofenda al pueblo de México”, manifestó.



López Obrador planteó que buscará una relación de respeto, amistad y cooperación, para el desarrollo de ambos países.



“Tenemos que convencer al Presidente Donald Trump, que los problemas sociales, la migración y la violencia no se resuelven con muros ni militarizando la frontera, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, si hay desarrollo y hay empleo en México, va a haber paz”, argumentó.