AMLO promete reinstalar la zona libre

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante aproximadamente 20 mil tijuanenses, Andrés Manuel López Obrador aseguró que Baja California se convertirá en parte de la zona económica libre de 3 mil kilómetros a lo largo de la franja fronteriza y anunció que la Comisión del Instituto de Migración tendrá su sede en Tijuana en caso de ganar la presidencia.



"Este es un proyecto que surge de los empresarios de Tijuana que me lo plantearon, me interesó mucho y como me gusta la historia, indague y fue un proyecto desde mediados del siglo XIX y ese programa se mantuvo con Porfirio Díaz, después de la Revolución Mexicana hasta que llegó Carlos Salinas de Gortari y les quitó el apoyo a los inversionistas de la frontera", explicó.



El candidato a la presidencia por la coalición "Juntos Haremos Historia" del PES, PT y Morena estuvo en la Zona Centro, en la Segunda y Constitución, acompañado de su equipo en Baja California con candidatos de diputaciones federales y al senado como Erik "Terrible" Morales y Jaime Bonilla, entre otros.



Otro de los planes que mencionó para la frontera es reducir hasta el 8% el IVA en Baja California con el objetivo de homologarlo con Estados Unidos, así como el ISR al 20% y el precio del combustible y otros productos.



López Obrador aludió al candidato del PAN, Ricardo Anaya al llamarlo hipócrita por tener la misma propuesta, sin embargo dijo que olvidó un complemento de su plan para la frontera y es aumentar el salario mínimo.



Antes de despedirse de sus simpatizantes, Andrés Manuel López Obrador mencionó que sus rivales están nerviosos porque están arriba en las encuestas en todo el país, con la novedad de que están ganando en todos los estados del norte del país.