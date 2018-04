Será en Mexicali evento de ciencia

MEXICALI, Baja California(GH)

El evento mundial para la divulgación de la ciencia “Pint of Science”, se realizará por primera vez en México, siendo Mexicali una de las sedes del País luego de dos años gestionándolo.



Mónica Carrillo, de la Facultad de Ingeniería de la UABC, explicó que el evento se realizará en tres bares de la localidad con más de catorce ponentes de la localidad, quienes deberán exponer sobre sus investigaciones en un lenguaje ameno.



“Se realizará una serie de conferencias de las investigaciones en Baja California en diversos puntos de la ciudad, en sincronía con un evento a nivel mundial, por primera vez México participa y Mexicali será sede”, comentó la investigadora.



“Pint of Science México”, es un evento de divulgación científica que nació en el Reino Unido, fue gestionado por un par de estudiantes de posgrado que consideraron interesante que la gente conociera sobre las investigaciones que se realizan.



La intención es que los investigadores se salgan de los laboratorios y acudan a los puntos de mayor reunión en ambientes informales, escogiendo como lugar ideal los bares de las ciudades donde se realiza este evento.



Este es el primer año que México participa, tendrá tres sedes entre ellas la Ciudad de México, Guadalajara y Mexicali. La entrada es gratuita pero se requiere registro previo en la página del evento, los bares serán Amante, Sume y Old Socks Beer Garden.



“Vamos a impartir charlas de los trabajos de investigación científica y tecnológica en ambientes informales, el evento tiene cinco años y lo han adoptado otros países”, comentó Carrillo.



Los temas van desde el desarrollo de tecnología, aplicaciones, psicología, mente, astronomía, biología, hidrodinámica, manufactura inteligente, software, entre otros tópicos.



El festival se llevará a cabo el 14, 15 y 16 de mayo, siendo un total de nueve eventos, Carrillo comentó que esperan a cientos de asistentes de la comunidad universitaria, investigadores y la comunidad en general.