Aranceles de exportación no suben por capricho: Sedeco

MEXICALI, Baja California(GH)

El incrementar los aranceles de exportación no procede por un capricho aunque sea emitido por un Presidente de Estados Unidos de Norteamérica, declaró Carlo Humberto Bonfante Olache.



El Secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) explicó que los aranceles de intercambios internacionales en exportación no pueden exceder el 3%.



“No es fácil ni para un presidente de Estados Unidos marcar un 20% o 30% de arancel por un capricho, hay estudios y acuerdos que determinan el alza.”



“Por lo cual no contemplamos un impacto mayor en Baja California que permitan crear un inhibidor natural en las exportaciones”, declaró.



En la entidad existen clúster especializados como el aeroespacial, electrónico, de insumos médicos y cervecero.



Bonfante Olache agregó que el mercado de consumo de Estados Unidos es favorable para la entidad porque consumen el 80% de lo producido, comparado con países europeos.



“El consumo del norteamericano excede por mucho a otros habitante del mundo, por eso nos sigue conviniendo Estados Unidos”, puntualizó.