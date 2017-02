Interpondrán denuncia penal contra Alcalde

MEXICALI, Baja California(GH)

, los manifestantes solicitarán la renuncia de, e, anunciaron los voceros de Mexicali Resiste.José Guadalupe Montoya Jiménez, ex presidente de Morena, explicó que de demostrarse que fue coordenado por Ulises Méndez el operativo de desalojo, la renuncia será solicitada formalmente.Además precisó que por acuerdo de asamblea, no retomarán la mesa de negociación hasta que el Alcalde se comprometa a reducir el impuesto predial y eliminar el impuesto por el Derecho de Alumbrado Público (DAP).María Guadalupe Mora Quiñónez, ex militante de Morena, lamentó los enfrentamientos violentos registrados el lunes en el bloqueo a Palacio Municipal.“Fue un lamentable acto de barbarie, un acto de brutal violencia en contra de manifestantes pacíficos, algo que nunca se había visto en Mexicali y eso dice el tipo de gobierno que tenemos”, comentó.Los voceros y quienes fueron detenidos el lunes, calificaron de represor al Alcalde y junto con Ulises Méndez, afirmaron que ejecutaron acciones brutales y salvajes al desalojar a los manifestantes que impedían el acceso a los trabajadores y ciudadanía a Palacio Municipal.Jorge Benítez López destacó quey que favorece a los empresarios como Rodrigo Llantada, presidente de Coparmex, a quien señalaron como yerno de Francisco Alcibiades, presidente del partido Movimiento Ciudadano Criticaron que las cámaras empresariales avalen las represiones del Alcalde.Finalmente señalaron que entre los grandes deudores de predial, existen mil 900 millones de pesos no recaudados.Un rechazo al uso de la violencia pública fue emitido por regidores y organismos de la sociedad civil.Un exhorto para que comparezca el director de la Policía Alonso Ulises Méndez Manuell-Gómez ante el Cabildo, fue emitido por la regidora Alejandra Ang Hernández.Por lo cual se solicitó por oficio al alcalde Gustavo Sánchez Vásquez y al secretario del Ayuntamiento, Antonio López Merino, que convoquen a una sesión extraordinaria de Cabildo.La regidora se pronunció en contra de haber utilizado la fuerza pública de forma violenta contra los manifestantes.Destacó que el Alcalde primero debe de agotar el diálogo antes de aplicar cualquier forma de represión en contra de ciudadanos.