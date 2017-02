Sin Preparatoria el 29% de jóvenes en el Estado

MEXICALI, Baja California(GH)

Dentro de la población que debe estar inscrita en la Preparatoria, el 29% de jóvenes no acude, ya sea porque no se inscribió o desertó, explicó Héctor Rivera Valenzuela, subsecretario de Educación Media Superior.



En Baja California estudian todos los que quieren estudiar, en ese sentido es el 100%, en estadística de quienes están edad de estudiar la Preparatoria, sólo el 80% está inscrito, precisó el subsecretario.



El 20% restante en edad de acudir a la media superior, dijo el subsecretario, que ha sido por que no desean estudiar, se han ido a otro Estado o han optado por dedicarse a trabajar.



El índice de deserción en las preparatorias es de un 9%, reveló Rivera, la mayoría de las veces es por las mismas razones por las que el otro 20% no entra a la Preparatoria, es decir que toman otro camino.



“Fundamentalmente es porque buscan otro camino, tienen que trabajar y deciden que lo de ellos no es el estudio, son otros elementos, no es por causa del propio sistema”, justificó el subsecretario.



El funcionario del sector educativo, consideró que la cifra del 9% de deserción escolar, se encuentra dentro de la media nacional.