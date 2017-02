Detectan en Revisiones a estudiantes con droga

MEXICALI, Baja California(GH)

Durante el 2016 en distintos planteles educativos de todo el Estado, se detectaron a 175 jóvenes con algún tipo de droga, a través de los 393 ‘Operativos Mochila’ llevados a cabo en ese mismo año.



Estas cifras corresponden a los operativos realizados en planteles de Educación Básica (primarias y secundarias), Cecytes (Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados y Colegio de Bachilleres en Baja California (Cobach).



Según documentos obtenidos a través del portal de transparencia, el año pasado se realizaron 296 operativos en Baja California en Educación Básica, de los cuales 93 fueron en Ensenada, 100 en Mexicali, 15 en Rosarito, 20 en Tecate y 68 de Tijuana.



De esos, 133 alumnos fueron detectados con alguna sustancia ilícita en toda la entidad, sin especificar cuántos en cada Municipio.



En el caso de Cecyte, se realizaron 51 operativos en los centros educativos de los cinco municipios. En Mexicali fueron 26 operativos donde se detectaron 2 alumnos con mariguana.



En Tijuana fueron trece operativos, detectando a un estudiante en posesión de al parecer mariguana, ‘crystal’ y éxtasis. Para el Municipio de Ensenada se localizaron a 12 jóvenes en posesión de mariguana, a través de dos operativos mochila.



Para el caso de Tecate se llevaron a cabo 5 operativos, identificando a 8 estudiantes en posesión de mariguana. En San Quintín y Rosarito no se localizaron jóvenes en posesión.



En los planteles de Cobach, se pusieron en práctica un total de 48 operativos, en los cuales se detectaron a 19 estudiantes en posesión de mariguana.



En Mexicali fueron 20 operativos y 6 jóvenes en posesión, en Tijuana fueron 15 operativos y 3 en posesión, en Ensenada 10 operativos y 10 jóvenes con droga. En Tecate ejercieron 3 operativos sin localizar a ningún estudiante en posesión.



Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) a través del Centro de Prevención del Delito, ejercieron 301 operativos en el 2016 en diferentes planteles educativos de todo el Estado.



Durante los cuales a 10 jóvenes se les aseguró algún tipo de droga, como mariguana, “ice” y psicotrópicos.



Los respalda la ley



Una vez que lo jóvenes son detectados con alguna sustancia ilícita o en portación de armas, son canalizados a las instancias correspondientes para recibir un tratamiento adecuado.



Y es que según la nueva reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescente, puesta en vigor a partir del 18 de junio del 2016, no hay una sanción para los menores de edad.



“Artículo 4. Niñas y Niños. Las niñas y niños, en términos de la Ley General, a quienes se les atribuya la comisión de un hecho que la ley señale como delito estarán exentos de responsabilidad penal, sin perjuicio de las responsabilidades civiles a las que haya lugar…”, señala la ley.



Según la PGJE a través de la unidad de Justicia para Adolescentes, no hay herramientas en la ley relacionadas a la posesión de drogas, sobre todo porque en la mayoría de los casos se trata de cantidades pequeñas que no incurren en ningún delito.



Por lo tanto, la autoridad educativa es quien determina qué hacer con los alumnos, sin embargo, éstos no son suspendidos de los planteles.



“No se les suspende, tenemos como prioridad continuar con el servicio, solamente en casos muy extremos que se ha detectado que por necesidad tenga que ser sometido a un tratamiento que le impida asistir a la escuela”.



“O en caso de que requiera un cambio, que esté muy conflictuado ahí en esa escuela se le busca otro plantel”, así lo indicó el subsecretario de Educación Básica, Leopoldo Guerrero Díaz.



En todos los casos el primer contacto es con los padres de familia, ya que los procedimientos deben ser bajo su consentimiento. Además que la mayoría de los tratamientos se hacen en conjunto con los familiares.



Esto con el fin de determinar si es un problema que surja en el núcleo familiar del menor.



De igual manera en todos los casos, las mismas corporaciones policiacas ejercen sus programas preventivos en los planteles, con la finalidad de detectar a menores en riesgo.



Cabe destacar que cada Operativo Mochila es realizado a través de la solicitud de los mismos padres de familia y directivos de cada plantel, cuando tienen la sospecha de actividades de riesgo para los alumnos.