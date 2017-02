Aseguran 20 toneladas de moluscos

MEXICALI, Baja California(GH)

La Dirección Contra Riesgos Sanitarios aseguró 20 toneladas de moluscos bivalvos de los productores que los comercializan, debido a que representan un riesgo a la salud por la presencia de la marea roja.



La marea roja dada a conocer a mediados del mes de enero por las autoridades, se ha extendido y se mantiene en sus históricos niveles de toxicidad, sin embargo preocupa la venta ilegal de moluscos.



El director de la dependencia de salud, Leopoldo Jiménez Sánchez, informó que no han descendido los valores, según las muestras que se han tomado en las comunidades donde hay precedentes de afectaciones a la salud en años pasados.



“En Bahía de los Ángeles fuimos a los centros turísticos y restaurantes para que adquieren sus productos de moluscos de las cosechas de la zona del Pacífico, pues esas no son peligrosas”, comentó Jiménez.



Dijo que la biotoxina que se encuentra en las costas de Baja California, Sinaloa, Sonora, Puerto Peñasco, es la saxitoxina, la cual provoca parálisis en diversas partes del cuerpo.



Reiteró que el valor normal de dicha biotoxina marina, es de 800 microgramos por kilogramo, en moluscos bivalvos, actualmente hay una elevación que llega a la cifra de 153 mil microgramos por kilogramos.



Cada 15 días están monitoreando el mar, para de esa manera asegurar que los productos sean sanos, aclaró que la única autoridad que tiene competencia con los moluscos bivalvos, es la Secretaría de Salud.



Los alimentos que debe de evitar si provienen del Golfo de California son la almeja, almeja generosa, cayo de hacha, ostión, mejillón, pata de mula, almeja burra y todo lo que tenga dos conchas.



Pidió que cuando la gente vaya al Golfo de California a vacacionar o cualquier índole, no extraiga los moluscos, pues son altamente venenosos, ya que así fue la intoxicación en Bahía de los Ángeles en el año 2015.



“La persona que más se intoxicó tuvo parálisis de miembros inferiores, incontinencia urinaria y fecal, gracias a Dios no tuvo parálisis de los músculos de la respiración que sería lo más grave”, relató el doctor Leopoldo.



En este año no hay una sola persona afectada por la marea roja en su salud, por lo que siguen asegurando moluscos.



Jiménez comentó que saben la afectación que genera a la económica, debido a que no se puede comercializar el producto, pero primero es la salud de la comunidad, y no volverán a la normalidad hasta que en tres análisis consecutivos, el molusco revele que está dentro de la norma.



Explicó que el fenómeno se puede deber a que por ser un año ventoso, el polvo del desierto llegó al mar, lo cual provoca que haya hierro, precisando que la biotoxina, sólo se pude depurar de forma natural.



Agregó que cuando acuden a los comercios, requieren que presenten una factura que especifique de dónde vienen los moluscos, la veda es indefinida, contextualizó que en el año 2015 duró 9 meses.