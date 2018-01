Hacen fraude con venta de casas líderes sociales: Apim

MEXICALI, Baja California(GH)

En Baja California existen líderes sociales que comenten fraude al vender o rentar casas abandonadas sin ser los dueños, denunció Gabriela Cerezo Morales.



La presidenta de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios explicó que invaden casas abandonadas para venderlas a bajo precio o las mantienen cobrando una renta económica por permitir que una familia las habite pero sin poseer escrituras.



Detalló que Infonavit conoce la situación y no difunde la información para que la gente no caiga en dicho fraude. También señaló al Gobierno Municipal que no toma acciones contra la invasión de casas.



“Y nadie levanta la voz”, dijo Cerezo Morales. Agregó que muchos rentan las casas abandonadas a bajo costo.



“Por ejemplo si cobran 200 pesos y llegan a tener hasta 100 casas invadidas imagínate lo que están recibiendo”, ejemplificó. Una persona que rente una casa en 500 pesos, recibiría 5 mil pesos por cada 10 casas que tenga invadidas de manera mensual, sin ser el propietario.



INVADE SU CASA



Desde hace dos años, JN (quien pidió anonimato), explicó que por cuestiones familiares tuvo que cambiar de casa.



Sin embargo la casa la mantiene en regla, pagando ante Infonavit, sólo que no la habitan.



Ubicado el predio en Lagos del Sol, explicó que el domingo pasado su esposa acudió a ver la casa y estaba habitada, con rejas en ventana y puerta que no son de ellos.



Explicó que la casa nunca fue abandonada, solo estaba deshabitada.



“Ahora no sé ha dónde acudir o qué se tiene que hacer para recuperar mi casa, que está siendo pagada puntualmente”, comentó.



EN DATOS



• En el año 2013 se calculaba que existían 60 mil casas abandonadas.



• De acuerdo al Instituto Municipal de Investigación y Planeación Municipal en el año 2015, la cantidad de casas abandonadas ?uctuó en 70 mil predios.



• Para el Sector Salud la cifra alcanzaba las100 mil viviendas.



• Se estima que cada casa abandonada puede generar en promedio 650 kilogramos de basura y escombro.



• La asociación de inmobiliarios estima que el 30% de las casas se encuentran en abandono o desuso.



• En declaraciones del Alcalde, en 2017 se estima que la cantidad de casas abandonadas bajó a entre 50 a 55 mil casas en Mexicali.



• En julio del 2017, se estimaba que mil 400 casas han sido invadidas de acuerdo a datos del Movimiento Integral de Rescate y Recuperación de Viviendas de Baja California.



• Las principales colonias con casas abandonadas son Valle de Puebla, Ángeles de Puebla, Portales y Jazmines.