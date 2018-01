Cometen fraude con venta/renta de casas abandonadas

MEXICALI, Baja California(GH)

"Existen líderes sociales que comenten fraude al vender o rentar casas abandonadas sin ser los dueños" denunció Gabriela Cereso.



La presidente de la asociación de inmobiliarios, explicó que llegan a ocupar casas abandonadas y venderlas a bajo precio o cobrar una renta económica por habitarla, sin poseer escrituras.



Detalló que Infonavit conoce la situación y no difunde la información para que la gente no caiga en dicho fraude.



También señaló al gobierno municipal que no toma acciones contra la invasión de casas.