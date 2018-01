Aumenta ingreso de niños a Casas Hogar en Estado

TIJUANA, Baja California(GH)

PRIMERA DE 4 PARTES



En 2017 en Baja California se detectó un incremento en los menores que ingresaron a las casas hogar de Baja California por abandono, o porque sus padres perdieron las facultades para mantener su custodia.



“Solo este año registramos cerca de mil 500 menores que fueron puestos bajo medidas de protección, ya sea por investigaciones del DIF Baja California o por los ministerios públicos y la Procuraduría General de Justicia del Estado”, detalló Consuelo Luna, procuradora del Menor y la Familia en Baja California.



En promedio 90% de estos casos logran reincorporarse a su núcleo familiar, destacó, toda vez que los padres lograron reunir los requisitos necesarios para proveer a los menores de un entorno saludable en el cual desarrollarse.



Hasta el mes de octubre de 2017, fueron 344 los menores que se mantuvieron bajo estas medidas de protección, que en su mayoría significa que son puestos a disposición del Sistema DIF y resguardados en algún albergue mientras sus padres cumplen con el proceso para recuperar la custodia.



Detalló que este proceso puede durar un periodo máximo de tres meses, sin embargo, en ocasiones puede prolongarse un poco más y es cuando se procura que el menor o los menores implicados sean custodiados por algún familiar cercano apto para su cuidado.



Son los problemas de adicciones la raíz de este tipo de situaciones, reiteró que en la mayoría de los casos se pide a los padres de familia integrarse a un programa de rehabilitación para poder recuperar a sus hijos.



Otra situación que se considera que pone en riesgo a los menores es la violencia, de acuerdo al psicólogo Isaías Plascencia con experiencia en asesorar a padres que buscan recuperar a sus hijos del sistema DIF.



“Lo que se trabaja con ellos en estas asesorías es que se mantengan en una condición adecuada para tener a sus hijos, si son usuarios de drogas que puedan mantener la rehabilitación y no tengan una recaída en las adicciones”, explicó el especialista.



Destacó que son pocos los casos de personas adictas que no registran una recaída en las adicciones, sin embargo quienes se encuentran en este proceso de recuperar a sus hijos redoblan sus esfuerzos para lograrlo.



SON CERCA DE 2,700



En punto de las 6:00 horas inicia la rutina de “Aarón” para ir a clases; el primer paso es bañarse y ponerse el uniforme escolar, al igual que sus 27 hermanos que comparten hogar en el albergue Eunime para niños con VIH/Sida o en situación de abandono.



“Aarón” tiene 7 años y cursa el segundo grado de Primaria, se muestra tímido con las personas que no conoce, aunque cinco minutos después se puede acercar con facilidad para entablar una conversación.



Él y sus 27 hermanos son parte de los 2 mil 692 menores que se encuentran en resguardo en las 127 instituciones en el Estado adscritas a la Procuraduría del Menor y la Familia del DIF, de acuerdo con datos proporcionados por la titular de la dependencia, Consuelo Luna.



En el 2017 fueron 260 niños y niñas que han sido entregados a hogares sustitutos en vías de adopción y 193 casos completaron su proceso en los últimos tres años.



“El avance que se ha logrado en este tema es que el 70% de las adopciones fueron para niños que rebasan los 5 años de edad.



Esto antes era más complicado porque la mayoría de los solicitantes manifestaban su preferencia por adoptar a niños más pequeños”, explicó.



De acuerdo con las cifras obtenidas a través del sistema de transparencia, en 2015 fueron 55 los procesos que concluyeron satisfactoriamente, de los cuales 22 fueron en Tijuana, 14 casos en Ensenada, 10 en Mexicali, 3 en Tecate y 3 en la subprocuraduría de San Quintín.



En 2016 la cifra ascendió a 76 procesos concluidos, 29 en Tijuana, 22 en Mexicali, 13 casos en Ensenada, 7 en San Quintín, 3 en Playas de Rosarito y 2 más en la Subprocuraduría del Municipio de Tecate.



Hasta el mes de noviembre del 2017 fueron 62 los procesos concluidos, de los cuales 24 correspondieron a Tijuana, 18 en Ensenada, 15 de Mexicali, 3 en San Quintín, 1 en Playas de Rosarito y 1 más en Tecate.



Indicó que hasta el mes de octubre 175 fueron los casos que aún se encontraban bajo revisión, entre los que se contempló a matrimonios y personas solteras con la intención de adoptar a un menor.



A partir de los 5 años, destacó, se tiene mayor dificultad para colocar a un menor en adopción, de igual forma resulta difícil con un menor que cuenta con alguna discapacidad o que tiene hermanos que también sufrieron abandono.



De acuerdo con lo declarado por Luna, “Aarón” y los 27 niños que viven en la casa hogar Eunime tienen dos factores de riesgo que complican su posibilidad de ser adoptados, ser mayores de 5 años y contar con una difícil condición de salud.



“Todavía se nota cierta falta de apertura por parte de los solicitantes, o no cuentan con las condiciones adecuadas para recibir a niños con estas características.



Otro problema al que nos enfrentamos es cuando tenemos grupos de hermanitos en adopción, los solicitantes en su mayoría sólo desean adoptar a un menor”, explicó.