Comienzan a reunirse en monumento a Vicente Guerrero

MEXICALI, Baja California(GH)

En el monumento a Vicente Guerrero desde las 11:00 horas se encuentran personas preparados para la manifestación ciudadana que contempla marchar a las 14:00 rumbo a la explanada de los tres poderes.



La manifestación fue convocada para un mitin previo a las 12:00 horas y marchar en punto de las 14:00 hora en contra de los gasolinazos.



Pero además en contra de la ley del agua y de mayores incrementos a impuestos.



En el monumento ya se observan banderas de México, lonas con las frases de "no al gasolinazo", "no a la ley del agua" y "no más impuestos".



A la manifestación ciudadana se encuentra arribando familias completas acompañados de sus hijos.