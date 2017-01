Mantienen plantón en oficinas aún durante la lluvia

MEXICALI, Baja California(GH)

Los diversos plantones en las oficinas de gobierno, lograron superar las inclemencias del clima, con el apoyo de la comunidad que les llevó lonas, casas de campaña y leña para abatir la lluvia y las bajas temperaturas.



Señaló Adrián Zapata, que en el plantón ubicado en la parte trasera del Congreso del Estado, tenían apenas dos lonas al inició de la lluvia, pasados los minutos la gente acudió con más de 15 lonas, casas de campaña, alimentos calientes y leña.



Fue una de las noches más difíciles por lo que muchos no pudieron dormir, incluso denunció que militares estuvieron dando rondines que provocan la inquietud de los reaccionarios, pues su presencia era en tono de amenaza.



“A pesar de que nuestro contacto con las autoridades ha sido más que amable, les hemos brindado alimento y cobijo, ya que también son ciudadanos y luchamos por sus derechos, pero su respuesta sigue siendo contraria”, declaró.



En el plantón del Palacio Municipal y Recaudación de Rentas también se mantiene un número considerable de personas, entre todos los bloqueos suman aproximadamente 180 personas.



Los voceros del movimiento invitaron a la ciudadanía a sumarse a la causa que consiste en abrogar la ley del agua y echar atrás el “gasolinazo”, el reemplacamiento, entre otros impuestos.



Los manifestantes concordaron que el pliego petitorio dirigido a las autoridades del Gobierno del Estado, Federal y el Congreso del Estado, no es negociable, por lo que no se moverán hasta que abroguen la Ley del Agua y las otras peticiones.