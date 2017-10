Remite Congreso cuenta del Fidum a la Sindicatura

MEXICALI, Baja California(GH)

Por deudas, falta de cobros y créditos no cobrados, la cuenta pública de egresos del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali (Fidum) del 2015 fue remitida a (Esisa).



Donde se vendió el lote 1 Manzana 9 del Desarrollo Urbano Orizaba con superficie de 76 mil 830 metros cuadrados para desarrollo habitacional de interés social de 480 viviendas.



El dictamen explica que Esisa contrajo un préstamo por más de 32 millones de pesos el 4 de junio del 2007 con Metrofinanciera y solamente se tiene cobrado el 20% de la deuda y no se tiene construido el desarrollo habitacional.



La deuda de los 10 millones 325 mil pesos corresponde al 80% del precio de venta del terreno que se financió a 18 meses y actualmente tiene más de 8 años vencido el acuerdo.



Fidum presentó juicio ordinario mercantil ganado a favor en junio del 2010 pero al no encontrarse a la empresa Edificaciones y Servicios Industriales, S.A. de C.V., el

fideicomiso podría reportar daño patrimonial.



En el predio donde se construirían 480 casas de interés social, 50 fueron parcialmente instaladas y actualmente se encuentran vandalizadas y sustraídas del acero de varillas.



Durante el 2008 se negó la cuenta pública al detectarse la anomalía. El Fidum también adeuda un millón 215 mil pesos en pago de predial por 30 predios en terrenos comerciales e industriales que dejaron de reportarse del 2011 al 2015.



Entre otros detalles se destacó que la dependencia no cuenta con manual de contabilidad, incumpliendo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.Sindicatura Municipal. La diputada Eva María Vásquez, presidenta de la Comisión de Fiscalización.



Explicó que será la dependencia municipal quien analice las irregularidades y en su caso solvente o sancione.





LAS IRREGULARIDADES





Los señalamientos contra el Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali (Fidum) a cargo de Ricardo Flores Daniel en el 2015, es por un saldo pendiente por 10 millones 325 mil pesos por cobrar a la empresa Edificaciones y Servicios Industriales