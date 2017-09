Descenso de temperatura es por cambio de estación

MEXICALI, Baja California(GH)

El descenso en las temperaturas que se refleja en Mexicali desde este jueves se debe al cambio de estación, ya que la próxima semana es la entrada del otoño, informó el capitán René Salvador Rosado



El secretario técnico de la Unidad Municipal de Protección Civil fue cuestionado sobre el drástico descenso de temperaturas que vivió la ciudad desde el jueves.



Comentó que los cambios de clima que se están presentando en Mexicali son debido a que actualmente se está en las postrimerías del verano y en unos días más se entrará al otoño.



Agregó que ver estas condiciones climáticas en Mexicali no es algo atípico, porque hasta hace algunos años la naturaleza era puntual con el cambio de estación en la región.



No obstante, con el cambio climático en el planeta, ya no se ha dado de manera puntual ni es tan sencillo predecir las condiciones del clima como ocurría anteriormente.



Indicó que el equinoccio de otoño en el hemisferio norte tendrá lugar el próximo 21 de septiembre.



Dijo que regularmente, estos cambios vienen acompañados de vientos, descensos importantes en las temperaturas y eventualmente humedad, que viene del Mar de Cortés y produce algunas tormentas.



De acuerdo al pronóstico extendido, las temperaturas en la región no rebasarán los 40 grados centígrados y se mantendrá, al menos durante las próximas dos semanas, en un promedio de 38 grados centígrados.