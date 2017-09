Presentan iniciativa para recortar recursos a Partidos Políticos

MEXICALI, Baja California(GH)

Recortar casi un 70% los recursos a partidos políticos y no otorgar dinero público en años no electorales, fue la propuesta ciudadana presentada ante el Congreso del Estado.



El grupo de Mexicali Resiste, presentó dos iniciativas acompañadas por 3 mil 346 firmas ciudadanas.



La primera contempla recortar las prerrogativas.



Actualmente los partidos políticos reciben recursos en base al listado electoral y la propuesta es que se entregue por la cantidad de votos obtenidos.



Lo que implica que caigan los recursos en un 67%, lo que representa un ahorro de 80 millones de pesos aproximados.



La segunda propuesta es para que en años no electorales, no se entreguen prerrogativas a los partidos políticos.