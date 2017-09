Alistan a Otay para el cierre de San Ysidro

TIJUANA, Baja California(GH)

Tentativamente el 20 de septiembre el Gobierno Municipal terminará los trabajos de bacheo y señalética en vialidades cercanas a la Garita de Otay para dar mayor fluidez al tráfico vehicular durante el cierre de El Chaparral.



Se espera que los trabajos de mantenimiento en San Ysidro duren 57 horas en las que permanecerán cerrados los carriles en dirección de San Diego a Tijuana.



El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Alejandro Lomelín Clapera, informó que desde hace un mes iniciaron con obras en la gasa de la Garita de Otay, ahí fue rehabilitada un área de 2 mil 75 metros cuadrados.



Asimismo fueron bacheados los bulevares Aeropuerto, Bellas Artes, Lázaro Cárdenas, Limón Padilla, Juan Ojeda Robles, Alamar y rumbo a la Universidad Autónoma de Baja California–Instituto Tecnológico de Tijuana.



“Se le dio una peinada a esas zonas donde había necesidad de bachear sobre todo cerca de lo que es la garita pues obviamente para no entretenernos en el tránsito vehicular e irnos deteniendo”, declaró.



Además, serán sustituidos quince señalamientos en el puente de la Garita de Otay, en el bulevar Bellas Artes y rampa ascendente de la Central Camionera.



Los primeros cambios en el tema se realizaron el 11 de septiembre en donde se instalaron cuatro tableros, el 13 del mismo mes fueron colocados 13 y el próximo sábado se colocará uno tipo bandera.



Enviarán a la población que no está acostumbrada a cruzar por aquel lado al Aeropuerto, Centro, Zona Río y la avenida Internacional utilizada para ir a Playas de Rosarito.



“En cuestión de bacheo, prácticamente ya terminamos, hay algún bacheo menor se está atendiendo, el 18 o 20 de este mes, tenemos la señalización de destinos para poder orientar a los que cruzan y los trabajos de bacheos en vialidades”, manifestó.



Los cambios que realizan, aseguró, serán suficientes ya que se elaboraron en conjunto con el personal de la garita con información de los usuarios.



No habrá problemas con luminarias

De acuerdo al funcionario municipal no tendrán problema con las luminarias en la zona, ya que las cerca de 150 que se encuentran en el lugar funcionan correctamente.



“Nos dimos a la tarea de que las lámparas que estén ahí estén encendidas para que todo esté en orden, a través de un monitoreo constante, la SSPM nos apoyará”, puntualizó.



Esperan miles de automóviles

Según cifras de Sedeti el cierre anunciado por autoridades de Estados Unidos en el Chaparral del 23 al 25 de septiembre como parte del proyecto de ampliación de la Garita de San Ysidro, triplicará la afluencia vehicular en la Garita de Otay de 20 mil hasta 60 mil automóviles diarios.



2,075

Metros cuadrados de vialidades han sido rehabilitados en la zona de Otay





15

Señalamientos serán sustituidos en el puente de la Garita de Otay, en el bulevar Bellas Artes y rampa ascendente de la Central Camionera





11

Oficiales de tránsito dirigirán el tráfico al día con la finalidad de agilizar el flujo vehicular