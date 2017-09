Violencia estalla en Congreso

MEXICALI, Baja California(GH)

Entre empujones, golpes y gritos, manifestantes y personal de seguridad del Congreso del Estado protagonizaron un zafarrancho que culminó en la suspensión de la sesión del Poder Legislativo y un plantón.Aunque el presidente del Congreso negoció la liberación del inmueble, al cierre de la edición, los manifestantes seguían en negativa de retirarse para vigilar que los diputados no fueran a sesionar en la madrugada.La sesión se adelantó un día y estaba programada a las 10:00 horas del miércoles, pero no llegó ningún diputado.A las 11:00 horas, cerca de un centenar de manifestantes arribaron al edificio que fue cerrado bajo llave para impedir el acceso.Los gritos y consignas expresadas eran por rechazo en aprobar nuevas obras vía Asociación Público Privado (APP) y votar a favor de mayor endeudamiento del Estado.Los manifestantes amenazaron constantemente con romper las puertas de cristal y se armaron de piedras de gran tamaño. Además agredieron verbalmente a los guardias de seguridad y prensa presente con expresiones como “perros”.Los manifestantes usaron cartulinas con leyendas de “queremos agua diputados, ya en Ensenada”, “nosotros no venimos a pelear, venimos a que nos escuchen”, y “fuera diputados corruptos”, entre otras.Marina del Pilar Ávila, asesora del grupo de Morena en el Congreso, fue designada para informar a los manifestantes que se abrirían las puertas cuando la sesión comenzara.Siendo las 12:00 horas, sin iniciar la sesión, los manifestantes comenzaron a gritar una cuenta regresiva para romper la puerta que con una piedra golpearon hasta derribar el cristal e ingresar a la fuerza por el acceso principal.Personal de seguridad interna comenzó a forcejear con los manifestantes que eran de Baja California Resiste y Mexicali Resiste.De inmediato fue cerrada la segunda puerta, optando los manifestantes a subir por las escaleras que blindaban guardias de seguridad, asistentes técnicos y personal de comunicación de los diputados.En medio de las escaleras comenzaron a aplicar violencia física y verbal los manifestantes y los guardias de seguridad, con jaloneos, ahorcamiento e intentos de jalar las piernas para que cayeran por las escaleras, registrado por ambas partes del conflicto.Finalmente lograron los manifestantes romper la barrera humana y llegar hasta el segundo piso, pero mientras forcejaban, los diputados pasaron lista en el pleno legislativo para mencionar que no había quórum y suspender la sesión hasta nuevo aviso.Los pocos diputados presentes subieron al tercer piso a la sala Dueñas donde se resguardaron, entre ellos Victoria Bentley Duarte, Sergio Tolento Hernández, Alfa Peñaloza Valdez, Raúl Castañeda Pomposo, José Félix Arango Pérez, María Trinidad Vaca Chacón y Miguel Antonio Osuna Millán.Quienes colocaron un blindaje de seguridad, impidieron el acceso a manifestantes y prensa.El diputado presidente del Congreso, Édgar Benjamín Gómez Macías atendió a un pequeño grupo de manifestantes que permanecían en el edificio, donde confirmó que no había fecha para reanudar la sesión y que el dictamen 57 relacionado a las APP fue retirado de los puntos a abordar en el pleno.Pero permanecía el dictamen para la contratación del servicio de seguridad por 69 millones de pesos anuales en plazo de diez años.El abogado Armando Salinas, de Baja California Resiste, lanzó la amenaza de tomar las instalaciones del Congreso si permanece el dictamen o vuelven a presentar algún otro relacionado con obras vía APP.Guardias fueron superados por los manifestantes.A las 18:00 horas el presidente del Congreso regresó junto con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ignacio García Dworak para negociar el desalojo del inmueble.Al acordar la liberación, los diputados se retiraron pero los manifestantes volvieron a agredir a los guardias de seguridad y se generó un segundo zafarrancho con empujones y golpes de ambas partes.Las mujeres principalmente gritaron consignas de tomar los curules y rechazar el acuerdo previamente acordado de desalojar el edificio y mantenerse en plantón en el patio exterior.Al cierre de la edición, los manifestantes seguían dialogando entre ellos para decidir si permanecían, desalojaban o implementaban un plantón al interior del Congreso, frente al recinto parlamentario para supervisar que los diputados no vayan a sesionar sin previo aviso.Un integrante de Mexicali Resiste ataca a un guardia.